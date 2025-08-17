خبرگزاری کوکچه – معادن طلای بدخشان، استانی غنی از منابع طبیعی، به صحنه‌ای از غارت سیستماتیک تبدیل شده‌اند. مافیای چینی، قاچاقچیان و عوامل کمسیون طالبان در خط مقدم این بهره‌کشی قرار دارند و مردم محلی را با دستمزدهای ناچیز برای کارهای سخت و خطرناک تنها گذاشته‌اند.

بازیگران اصلی:

۱. مافیای چینی: شرکت‌های معدنی چینی، که اغلب توسط شبکه‌های قدرتمند مافیایی پشتیبانی می‌شوند، حضور قوی‌ای در بدخشان ایجاد کرده‌اند. آن‌ها طلا و سایر مواد معدنی را با کمترین توجه به پیامدهای زیست‌محیطی یا اجتماعی استخراج می‌کنند و مالیات یا حق‌امتیاز کمی به دولت محلی پرداخت می‌کنند.

۲. قاچاقچیان: قاچاقچیان محلی و بین‌المللی دست‌به‌دست مافیای چینی کار می‌کنند تا طلا و سایر مواد معدنی را به‌طور غیرقانونی از کشور خارج کنند. این تجارت سیاه، افغانستان را از درآمدهای مورد نیاز محروم می‌کند و نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند.

۳. عوامل کمسیون طالبان: طالبان، که اکنون کنترل بخش‌های زیادی از کشور را در دست دارند، سیستم کمسیون و مالیات بر عملیات معدنی ایجاد کرده‌اند. در حالی که ادعا می‌کنند صنعت معدن را تنظیم می‌کنند، هدف اصلی آن‌ها استخراج حداکثر سود است، اغلب از طریق اجبار و خشونت.

وضعیت مردم محلی:

مردم بدخشان، که باید به‌حق بهره‌برداران ثروت سرزمین خود باشند، به کارگران روزمزد تقلیل یافته‌اند. آن‌ها در شرایط خطرناک و سخت کار می‌کنند و دستمزدهای ناچیزی دریافت می‌کنند، در حالی که سود حاصل از کار آن‌ها به جیب مافیای خارجی، قاچاقچیان و عوامل کمسیون طالبان سرازیر می‌شود.

فراخوان برای عدالت:

این بهره‌کشی فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله اخلاقی است. مردم بدخشان سزاوار دریافت دستمزد عادلانه برای کار خود و داشتن حق‌رأی در مدیریت منابع خود هستند. جامعه بین‌المللی باید مسئولان این غارت را پاسخگو کند و از تلاش‌ها برای ایجاد شیوه‌های شفاف و عادلانه در صنعت معدن حمایت کند.