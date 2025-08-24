افزایش چشمگیر صادرات بنزین قرغیزستان به افغانستان

براساس آمار رسمی، قرغیزستان از ماه جنوری تا می سال روان بیش از ۵۷ میلیون لیتر بنزین به افغانستان صادر کرده است. ارزش مالی این صادرات حدود ۲۶.۱ میلیون دالر اعلام شده که بخش عمده‌ای از بازار سوخت قرغیزستان را در اختیار افغانستان قرار داده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که افغانستان در حال حاضر خریدار اصلی بنزین موتور قرغیزستان به شمار می‌رود و نزدیک به ۹۴ درصد از کل صادرات این محصول به افغانستان اختصاص یافته است. این رشد قابل توجه در حالی رخ داده که در سال ۲۰۲۴ سطح صادرات بنزین قرغیزستان به افغانستان بسیار پایین‌تر بوده است.

بازار سوخت افغانستان در ماه‌های گذشته شاهد نوسان‌های متعدد بوده است. مقام‌های امارت اسلامی بارها محموله‌های نفت و بنزین ایران را به دلیل آنچه کیفیت پایین عنوان کرده‌اند، بازگردانده‌اند. در مقابل، مقامات ایرانی توانایی طالبان در تشخیص کیفیت مواد نفتی را مورد تردید قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش واردات سوخت از قرغیزستان می‌تواند جایگاه تازه‌ای برای این کشور در بازار انرژی افغانستان ایجاد کند.