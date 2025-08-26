اتحادیه عرب حملات اسرائیل به خبرنگاران در غزه را محکوم کرد

خبرگزاری کوکچه:احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، روز دوشنبه حملات هوایی مداوم اسرائیل به نوار غزه را با شدیدترین لحن محکوم کرد و قتل عام اخیر در مجتمع پزشکی ناصر را “جنایتی فجیع” توصیف کرد که منجر به کشته شدن 20 نفر، از جمله پنج خبرنگار، شد.

جمال رشدی، سخنگوی رسمی دبیرکل، اظهارات ابوالغیط را که در آن تأکید کرده بود این قتل عام تنها یکی از سلسله جنایاتی است که عمداً غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، منتقل کرد. وی خاطرنشان کرد که اسرائیل تنها در دو هفته گذشته بیش از 12 روزنامه‌نگار را کشته است، در حالی که تعداد کشته‌شدگان روزنامه‌نگاران از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه به صدها نفر رسیده است.

این محکومیت در حالی صورت می‌گیرد که جامعه بین‌المللی شاهد افزایش خشونت‌ها در غزه است و سازمان‌های حقوق بشری خواستار اقدام فوری برای توقف این کشتارها هستند. اتحادیه عرب از جامعه جهانی خواسته است تا برای پایان دادن به این بحران و محافظت از غیرنظامیان و خبرنگاران اقدامات قاطعانه‌ای انجام دهد.