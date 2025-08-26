حداقل شش نفر در نزدیکی الکساندرپلاتز برلین مورد چاقوکشی قرار گرفتند، یک نفر در وضعیت بحرانی
در شب شنبه، ۲۴ اوت ۲۰۲۵، حداقل شش نفر در یک حمله چاقوکشی در نزدیکی الکساندرپلاتز در مرکز برلین مجروح شدند که یکی از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارد. مقامات در حال بررسی انگیزه این حمله هستند که هنوز مشخص نشده است.
خبرگزاری کوکچه: در شب ۲۴ اوت ۲۰۲۵، یک حمله چاقوکشی در نزدیکی الکساندرپلاتز برلین حداقل شش نفر را مجروح کرد که یکی از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارد. بر اساس گزارش رسانه محلی B.Z. Berlin، تمامی قربانیان اتباع افغانستانی هستند، اگرچه پلیس به طور رسمی هویت آنها را تأیید نکرده است.
پلیس برلین اعلام کرد که قربانیان، که بین ۲۰ تا ۲۶ سال سن دارند، به دست، پا، لگن و قفسه سینه خود آسیب دیدهاند. تمامی آنها بلافاصله به بیمارستانهای نزدیک منتقل شدند تا تحت درمان قرار گیرند. مقامات معتقدند افراد بیشتری ممکن است در این درگیری دخیل بوده باشند، اما قبل از رسیدن پلیس از محل فرار کردهاند.
جستجوی دقیق منطقه هیچ چاقو یا سلاحی را کشف نکرد، که نشان میدهد مهاجمان ممکن است از تیغههای مخفی یا یکبار مصرف استفاده کرده باشند. نبود سلاحهای کشف شده چالشهایی را برای تحقیقات جاری ایجاد میکند، زیرا شواهد فورنسی محدودی در دسترس است.
پس از این حمله، پلیس به طور موقت یک دختر ۱۴ ساله و دو مرد جوان ۱۹ و ۲۰ ساله را بازداشت کرد. آنها کمی بعد آزاد شدند و مقامات تأیید کردند که این افراد شاهد بودهاند و نه شرکتکننده. دختر تحت مراقبت خدمات اورژانس کودکان قرار گرفت.
انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده است و مقامات در حال ادامه تحقیقات هستند. پلیس از هر کسی که اطلاعاتی در مورد این حادثه دارد، خواسته است تا برای کمک به پرونده پیش قدم شود.
این چاقوکشی نگرانیهایی را در مورد خشونت جوانان و امنیت عمومی در برلین افزایش داده است. در حالی که دلایل این درگیری هنوز نامشخص است، مشارکت جوانان افغانستانی چالشهای مداوم مربوط به ادغام و انسجام اجتماعی در جوامع مهاجر را برجسته میکند.
مقامات متعهد شدهاند که این پرونده را با دقت پیگیری کنند و عدالت را برای قربانیان تأمین کنند. این حادثه اهمیت مشارکت جامعه و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تنشهای اجتماعی زمینهای که میتواند به چنین خشونتهایی منجر شود، را برجسته میکند.
وضعیت افغانها در آلمان
این حمله بار دیگر وضعیت دشوار افغانها در آلمان را به تصویر میکشد. بسیاری از مهاجران افغانستانی با چالشهای جدی در زمینه ادغام اجتماعی، دسترسی به آموزش و فرصتهای شغلی مواجه هستند. نبود حمایت کافی از سوی دولت و جامعه میزبان، بسیاری از این افراد را در معرض خطر قرار داده و به افزایش تنشهای اجتماعی دامن زده است.
در حالی که آلمان به عنوان یکی از مقاصد اصلی مهاجران افغانستانی شناخته میشود، سیاستهای ناکارآمد و نبود برنامههای مؤثر برای ادغام این افراد، باعث شده است که بسیاری از آنها در حاشیه جامعه باقی بمانند. این وضعیت نه تنها بر زندگی فردی مهاجران تأثیر منفی میگذارد، بلکه میتواند به افزایش خشونت و ناآرامیهای اجتماعی نیز منجر شود.
مقامات آلمانی باید به طور جدیتری به این موضوع بپردازند و با ارائه حمایتهای اجتماعی، آموزشی و شغلی، به بهبود وضعیت افغانها در این کشور کمک کنند. تنها در این صورت میتوان امید داشت که چنین حوادث خشونتآمیزی در آینده کاهش یابد.