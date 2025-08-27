حامد کرزی: ملا هبتالله از من هراس دارد
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، در گفتوگویی خصوصی اعلام کرد که ملا هبتالله، رهبر طالبان، از او به عنوان یگانه تهدید سیاسی واقعی میترسد و حضورش میتواند پایان عمر سیاسی هبتالله را رقم بزند.
خبرگزاری کوکچه: حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، در گفتوگویی خصوصی که توسط مخبرهای ملا هبتالله ضبط شده، اعلام کرد که رهبر طالبان از او به عنوان یگانه تهدید سیاسی واقعی میترسد. کرزی در این گفتوگو به مهمانی گفته است: «ملا هبتالله از هیچ رهبر سیاسی به اندازه من نمیترسد، زیرا حضورم پایان عمر سیاسی او را رقم میزند و من یگانه تهدید واقعی سیاسی علیه او تلقی میشوم.»
پس از رسیدن این نوار صوتی به ملا هبتالله، او از طریق ادارههایش در کابل از آقای کرزی خواسته است که افغانستان را ترک کند. اما کرزی در پاسخ گفته است: «این وطنم است و قصد خروج ندارم.» همچنین از آقای کرزی خواسته شده که در مسائل سیاسی و جهانی اظهارنظر نکند؛ درخواستی که کرزی با ملایمت رد کرده و گفته است: «من تنها در امور خیر عمومی و مصالح ملی نظر میدهم و به مسائل روزمره شما کاری ندارم.»
کرزی تأکید کرده که تعلیم زنان و دختران موضوع کوچکی نیست و در این زمینه هرگز خاموش نخواهد ماند. آقای کرزی بارها درخواست سفر به قندهار برای دیدار با خویشاوندان و قومش را مطرح کرده، اما طالبان شرط گذاشتهاند که دیدارهای جمعی نداشته باشد و در هر دیدار انفرادی، نماینده (مخبری) از دفتر هبتالله حضور یابد؛ شرطی که آقای کرزی نپذیرفته است.