دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان نسبت به بحران کمآبی ابراز نگرانی کرد و متعهد به مقابله با این چالش شد
دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی عمیق نسبت به بحران کمآبی در این کشور، بهویژه در کابل، متعهد شد تا از طریق اقداماتی در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی، کشاورزی، سلامت و امنیت غذایی به مقابله با این چالش بپردازد.
در تاریخ پنجشنبه، ۶ سنبله ۱۴۰۴، دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان با پایان هفته جهانی آب، بحران شدید کمبود آب در این کشور را مورد توجه قرار داد. این دفتر اعلام کرد: «با پایان هفته جهانی آب، افکار ما با مردم افغانستان است. کمبود آب یک نگرانی حیاتی است، بهویژه در کابل، زیرا این مشکل همه چیز را از امنیت غذایی تا سلامت عمومی تحت تأثیر قرار میدهد.»
دفتر اتحادیه اروپا تأکید کرد که متعهد به مقابله با این چالش است و بهطور فعال با شرکای خود در سراسر افغانستان در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی، کشاورزی، سلامت، امنیت غذایی و ارائه حمایت به بازگشتکنندگان و آوارگان داخلی همکاری میکند. این دفتر افزود: «این یک مسئولیت مشترک است. همانطور که به این هفته تأمل میکنیم، میخواهیم گفتوگویی را آغاز کنیم که چگونه میتوانیم با همکاری یکدیگر از آب بهصورت مؤثرتر استفاده کنیم و آیندهای پایدارتر برای نسل بعدی بسازیم.»
افغانستان در سالهای اخیر با خشکسالیهای پیدرپی دستوپنجه نرم کرده است و کابل نیز با بحران شدید کمآبی مواجه است. کارشناسان هشدار میدهند که ممکن است کابل تا پنج سال دیگر به نخستین پایتخت جهان بدون آب تبدیل شود.