گزارش ملل متحد: بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان طرفدار آموزش دختران هستند
بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی نوشته است که با وجود ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط امارت اسلامی، اکثریت چشمگیر مردم افغانستان از حق آموزش دختران حمایت میکنند.
این گزارش که بر اساس نظرسنجی از بیش از دو هزار نفر در سراسر کشور تهیه شده، حاکی است که ۹۲ درصد از شرکتکنندگان آموزش دختران را بسیار مهم میدانند. حمایت از این حق در مناطق شهری و دهاتی تقریباً برابر است؛ در شهرها ۹۵ درصد از مردان و زنان و در دهات ۹۵ درصد از زنان و ۸۷ درصد از مردان با ادامه تحصیل دختران موافقاند.
سوزان فرگوسن، نماینده ویژه بخش زنان ملل متحد در افغانستان، در این باره گفته است: «دختران تقریباً همیشه اولین چیزی که به ما میگویند، این است که تشنه یادگیری هستند و فقط فرصت ادامه تحصیل میخواهند. خانوادهها نیز به شدت خواهان تحقق این آرزو برای دخترانشان هستند، زیرا به خوبی میدانند که آموزش و سواد میتواند زندگی یک دختر را در کشوری که نیمی از مردمش در فقر به سر میبرند، دگرگون کند.»
گزارش همچنین تأثیرات منفی و گسترده محدودیتهای حقوقی و اجتماعی علیه زنان و دختران را که از زمان بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال ۲۰۲۱ تشدید شده، بهتفصیل بررسی کرده است. در مناطقی که ممنوعیت کار زنان در انجوها اعمال میشود، بیش از ۹۷ درصد زنان گفتهاند که این محدودیتها زندگی روزمره آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بیش از نیمی از انجوهای فعال در افغانستان نیز اعلام کردهاند که این ممنوعیتها مانع ارائه خدمات حیاتی به زنان و دختران شده است.
علاوه بر این، ۴۰ درصد از زنان در این گزارش امید خود را برای آیندهای با تغییرات مثبت و برابری جنسیتی حفظ کردهاند. با این حال، نزدیک به سهچهارم زنان وضعیت سلامت روان خود را بسیار نامطلوب گزارش دادهاند.
امارت اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که موضوع آموزش دختران یک مسئله داخلی افغانستان است و در تلاش برای حل آن هستند.