ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در پی زمین‌لرزه ویرانگر شب گذشته در ولایت کنر، با خانواده‌ها و جوامع آسیب‌دیده ابراز همدردی کرد.

او در نوشتاری در شبکه اجتماعی اکس (X) اعلام کرد: «با شنیدن خبر زلزله ویرانگر در ولایت کنر از خواب بیدار شدم. با خانواده‌ها و جوامع آسیب‌دیده ابراز همدردی می‌کنم. برای امدادگران آرزوی قدرت و موفقیت دارم.»

مسئولان ریاست آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی زیر اداره طالبان در کنر پیش از این اعلام کردند که بر اساس آخرین آمار، تلفات زمین‌لرزه شب گذشته در این ولایت به ۵۰۰ نفر رسیده و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند. آنان تاکید کرده‌اند که تعداد زیادی از افراد هنوز زیر آوار مانده‌اند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

پیش از این، طالبان آمار جان‌باختگان این زمین‌لرزه را در کنر ۲۵۰ نفر و در ننگرهار ۹ نفر اعلام کرده بودند. همچنین بیش از ۵۰۰ نفر نیز در این حادثه زخمی شده‌اند. این زمین‌لرزه حوالی ساعت ۱۲:۰۰ شب گذشته با قدرت ۶ درجه ریشتر در نزدیکی اسدآباد با عمق حدود ۲۷ کیلومتری شهر جلال‌آباد رخ داد.