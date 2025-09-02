همبستگی جهانی؛ جامعه بینالمللی برای کمک به زلزلهزدگان افغانستان بسیج شد
در پی زلزله ویرانگر در شرق افغانستان، کشورها و سازمانهای جهانی برای ارائه کمکهای بشردوستانه به میدان آمدهاند. بریتانیا یک میلیون پوند، هند چادر و مواد غذایی، و سازمان ملل ۵ میلیون دلار کمک اضطراری اختصاص دادهاند.
خبرگزاری کوکچه: جامعه بینالمللی به سرعت به زلزله فاجعهبار در ولایتهای شرقی افغانستان، شامل کنر، ننگرهار و لغمان، که شب یکشنبه رخ داد، واکنش نشان داده است. این فاجعه که تاکنون جان بیش از ۸۰۰ نفر را گرفته و هزاران نفر را زخمی کرده است، موجی از همبستگی جهانی را به همراه داشته و کشورها و سازمانها کمکهای بشردوستانه فوری را ارائه کردهاند.
بریتانیا یک میلیون پوند کمک اضطراری اختصاص داده است که از طریق صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و صلیب سرخ بینالمللی توزیع خواهد شد. این کمکها بر ارائه خدمات بهداشتی ضروری، به ویژه برای زنان، و سایر اقدامات امدادی فوری متمرکز خواهد بود. دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، با ابراز تاسف عمیق از این فاجعه گفت: «بریتانیا همچنان به مردم افغانستان متعهد است و این کمک فوری به شرکای ما کمک خواهد کرد تا خدمات بهداشتی حیاتی و تدارکات اضطراری را به آسیبدیدهترین مناطق برسانند.»
هند نیز با ارسال ۱۰۰۰ چادر خانوادگی و ۱۵ تن مواد غذایی به مناطق آسیبدیده وارد عمل شده است. س. جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، اعلام کرد که کمکهای بیشتری در روزهای آینده ارسال خواهد شد و بر همبستگی هند با افغانستان در این زمان دشوار تاکید کرد.
سازمان ملل نیز ۵ میلیون دلار از صندوق اضطراری خود را برای حمایت از تلاشهای امدادی اختصاص داده است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، اعلام کرد که این سازمان بهطور نزدیک با مقامات محلی همکاری میکند تا نیازهای فوری را ارزیابی کند و در حال آمادهسازی یک درخواست اضطراری گستردهتر برای تامین بودجه بیشتر است. سازمان ملل تاکنون ۲۰ تیم ارزیابی را به مناطق آسیبدیده اعزام کرده و پنج تیم دیگر نیز آماده اعزام هستند.
قطر نیز کمکهای فوری خود را اعلام کرده است. مریم بنت علی المسند، معاون وزیر همکاریهای بینالمللی قطر، تایید کرد که رهبری قطر دستور داده است تا کمکهای فوری برای کاهش پیامدهای این فاجعه انسانی در اختیار آسیبدیدگان قرار گیرد.
پاکستان که با مناطق آسیبدیده مرز مشترک دارد، پیشنهاد کرده است که مجروحان شدید را در پیشاور درمان کند و تیمهای پزشکی را برای کمک به تلاشهای امدادی آماده کرده است. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با ابراز همبستگی با افغانستان گفت: «ما آماده ارائه هرگونه کمک ممکن هستیم.»
کانادا نیز آمادگی خود را برای کمک اعلام کرده است. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد که کشورش آماده است از طریق شرکای خود حمایتهای بشردوستانه ارائه دهد.
سازمانهای بشردوستانه مانند یونیسف و کمیته بینالمللی نجات (IRC) نیز منابع خود را برای ارائه مراقبتهای پزشکی اضطراری، سرپناه و غذا به جمعیت آسیبدیده بسیج کردهاند. یونیسف هشدار داده است که هزاران کودک در معرض خطر هستند و اولویت خود را بر ارائه اقلام ضروری، از جمله کیتهای پزشکی، لباس گرم و چادر، به سختترین مناطق آسیبدیده قرار داده است.
این زلزله که ۶ ریشتر قدرت داشت، باعث تخریب گستردهای به ویژه در مناطق کوهستانی ولایت کنر شده است، جایی که چندین روستا به طور کامل ویران شدهاند. تلاشهای نجات همچنان ادامه دارد، اما زمینهای سخت و جادههای آسیبدیده دسترسی به مناطق را دشوار کرده است.