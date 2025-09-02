خبرگزاری کوکچه – مراسم رونمایی از دو مجموعه شعر جدید لیلی غزل با عنوان‌های «ردپای درخت» و «بلخینه‌ها» در فضایی پرشور و فرهنگی برگزار شد. این رویداد که به همت انجمن فرهنگی سخن و با مشارکت نشر مولانا و انتشارات برگ در شهر استانبول ترکیه ترتیب یافت، میزبان جمعی از شاعران، نویسندگان و علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی بود.

در ابتدای مراسم، مروری بر سیر ادبی لیلی غزل و آثار پیشین او انجام شد و سپس شاعران و منتقدان برجسته به بررسی عمق موضوعی و نوآوری‌های سبکی در دو مجموعه جدید او پرداختند. آن‌ها از توانایی غزل در پرداختن به موضوعات پیچیده‌ای مانند طبیعت، حافظه و احساسات انسانی با زبانی ظریف و در عین حال قدرتمند تقدیر کردند.

برجسته‌ترین بخش مراسم، خوانش اشعاری از دو مجموعه «ردپای درخت» و «بلخینه‌ها» بود که حضار را با زیبایی‌های لفظی و معنایی خود مجذوب کرد. لیلی غزل نیز در این مراسم به بیان فرآیند خلاقانه خود در خلق این آثار پرداخت و از الهامات و چالش‌های نوشتن در فضای ادبی امروز سخن گفت.

مراسم با جلسه امضای کتاب توسط لیلی غزل به پایان رسید و علاقه‌مندان با اشتیاق فراوان کتاب‌های جدید او را با امضای شاعر دریافت کردند. این رویداد با استقبال گرم حضار همراه بود و بسیاری از آن‌ها از تأثیر عمیق غزل بر شعر معاصر فارسی قدردانی کردند.

