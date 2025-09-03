سرنوشت هزاران زن زخمی در زلزله شرق افغانستان: چه کسی به درمان آنها میپردازد؟
پس از زلزله ویرانگر در شرق افغانستان، به ویژه در ولایت کنر، نزدیک به چهار هزار نفر زخمی شدهاند که حدود سی درصد آنها را زنان و دختران تشکیل میدهند. با توجه به خروج یا خانهنشینی پزشکان زن، این سوال مطرح است که چه کسی به درمان این هزاران زن زخمی خواهد پرداخت؟
در پی زلزله شدید در شرق افغانستان، به ویژه در ولایت کنر، نزدیک به چهار هزار نفر زخمی شدهاند که حدود سی درصد آنها را زنان و دختران تشکیل میدهند.
این در حالی است که بسیاری از پزشکان زن یا کشور را ترک کردهاند یا به دلیل محدودیتهای اعمال شده توسط طالبان در خانههای خود محبوس شدهاند.
این وضعیت دردناک این سوال را به وجود میآورد که چه کسی مسئولیت درمان این هزاران زن زخمی را بر عهده خواهد گرفت؟ آیا آنها به حال خود رها خواهند شد تا در اتاقهای متروکه، بدون دسترسی به پزشک، جان خود را از دست بدهند و به نام “سر تور” (زنان بیسرپرست) دفن شوند؟
این موضوع نه تنها از نظر انسانی بسیار دردناک است، بلکه نشاندهنده بیتفاوتی و بیپروایی برخی افراد نسبت به رنج و درد این زنان است. چگونه میتوان ادعا کرد که انسان هستیم، در حالی که نسبت به درد و رنج دیگران بیتفاوتیم؟