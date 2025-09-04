افغانستان

پاکستان ۱۰۵ تُن کمک‌های بشردوستانه برای زلزله‌زدگان افغانستان ارسال کرد

محمد اسحاق‌دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که این کمک‌ها شامل اقلام ضروری غذایی، دارو، خیمه، پتو و فرش می‌شود.

او افزوده که در گفتگو با امیرخان متقی، وزیر خارجه افغانستان با مردم افغانستان ابراز همدردی کرده و گفته است که پاکستان در کنار مردم افغانستان ایستاده و از هر گونه کمک برای کاهش رنج‌های آنان دریغ نخواهد کرد.

به گزارش این رسانه‌های پاکستان، این لاری‌ها، روز گذشته به دستور علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا به افغانستان فرستاده شدند.

گنداپور پیش از این آمادگی خود را برای همکاری و انجام فعالیت‌های امدادی به زلزله‌زدگان افغانستان اعلام کرده بود.

زلزله‌ای به بزرگی ۶ درجه ریشتر، چهار روز پیش، ولایات شرق افغانستان را لرزاند و باعث خسارات گسترده جانی و مالی شد.

ساکنان مناطق آسیب‌دیده با چالش‌های جدی مانند کمبود سرپناه، غذا و خدمات صحی روبه‌رو هستند.

