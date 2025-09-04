مریم بنتعلی وارد کابل شد؛ طالبان به احترام او ایستادند، اما زنان پزشک و پرستار همچنان در خانهها محبوساند
مریم بنتعلی، فعال بینالمللی و مدافع حقوق بشر، وارد کابل شد و طالبان به احترام او ایستادند. این حرکت نمادین در حالی صورت میگیرد که هزاران زن پزشک، پرستار و تحصیلکرده در افغانستان به دلیل محدودیتهای شدید طالبان بر فعالیتهای زنان، در خانهها محبوساند و اجازه کمک به هموطنان خود را ندارند.
در مناطق زلزلهزدهای مانند کنر و ننگرهار، نیاز به پزشکان و پرستاران زن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. با این حال، زنان افغان که توانایی و مهارت لازم برای ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی را دارند، به دلیل سیاستهای تبعیضآمیز طالبان از کار و مشارکت در جامعه محروم شدهاند.
این وضعیت باعث شده است که بسیاری از زنان افغان که میتوانند در شرایط بحرانی مانند زلزله به کمک هموطنان خود بشتابند، از این فرصت محروم شوند. این در حالی است که حضور زنان پزشک و پرستار در مناطق بحرانزده میتواند جان بسیاری از افراد را نجات دهد و به بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی کمک کند.