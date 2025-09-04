عالم کوهکن، چهرهی برجستهی فرهنگی و رسانهای افغانستان، در سن ۶۳ سالگی در آمریکا درگذشت. او که متولد سال ۱۳۴۱ در ولایت فاریاب بود، تحصیلات خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی به پایان رساند و بیش از چهار دهه از عمر خود را به عنوان خبرنگار، شاعر و نویسنده زبان اوزبیکی سپری کرد.
کوهکن در طول فعالیت حرفهای خود نقش مهمی در تاسیس و توسعه رسانههای افغانستان ایفا کرد. او در تاسیس تلویزیون خصوصی آیینه مشارکت داشت و سالهای زیادی به عنوان مسئول بخش اوزبیکی تلویزیون آریانا فعالیت کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، او به ایالات متحده آمریکا پناهنده شد و به فعالیتهای فرهنگی و ادبی خود ادامه داد.
از جمله آثار منتشر شده عالم کوهکن میتوان به کتابهای «اوزبیک ادبیاتی فرهنگی» و مجموعه شعر «سین اوچون یره لدیم» اشاره کرد. او همچنین مقالات تحلیلی، اجتماعی و فرهنگی متعددی در روزنامههای مختلف منتشر کرده است. از ترجمههای او میتوان به ترجمه کتابهای «مناجات دریا» اثر خالد حسینی و «نگین غزنی» اثر نصیر احمد احمدی به زبان اوزبیکی اشاره کرد.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درگذشت عالم کوهکن را ضایعهای بزرگ برای جامعه فرهنگی و رسانهای افغانستان دانسته و از تلاشهای پیگیرانه او در رشد و تقویت زبان و فرهنگ اوزبیکی به عنوان بخش مهمی از میراث فرهنگی و رسانهای کشور یاد کرده است.