مرکز زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر شب پنجشنبه، ۱۳ سنبله، بخش‌هایی از افغانستان را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در ۱۴ کیلومتری شرق جلال‌آباد، افغانستان، ثبت شده است.

هنوز اطلاعات دقیقی درباره خسارات جانی و مالی ناشی از این زمین‌لرزه در دسترس نیست، اما گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این زمین‌لرزه در مناطق اطراف جلال‌آباد احساس شده است.