وزارت حالات اضطرار روسیه اعلام کرده که اولین محموله کمک‌های بشردوستانه خود را برای زلزله‌زدگان افغانستان ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری تاس، این محموله شامل ۲۰ تُن مواد غذایی می‌باشد که توسط یک طیاره به افغانستان انتقال یافته است.

وزارت حالات اضطرار روسیه افزوده که انتظار می‌رود حداقل یک پرواز دیگر نیز در روزهای آینده صورت گیرد.

این اقدام در پی زلزله شدید روز یک‌شنبه انجام شده است که بخش‌هایی از شرق افغانستان را لرزاند. بزرگی این زمین‌لرزه ۶ ریشتر اعلام شده و بر اساس آمار رسمی، تاکنون دست‌کم ۲۲۰۵ تن جان باخته‌اند و ۳۶۴۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.