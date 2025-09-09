این رقابت‌ها که به مدت ۲۰ روز و در قالب فرمت ۲۰آوره برگزار می‌شود، بخشی از آمادگی‌ تیم‌ها برای جام جهانی ۲۰آوره سال ۲۰۲۶ نیز به شمار می‌رود و هشت تیم برتر قاره در آن برای کسب قهرمانی باهم رقابت می‌کنند.

تیم ملی کریکت افغانستان با اعتماد به‌نفس بالا و جایگاه تثبیت‌شده در سطح بین‌المللی وارد این رقابت‌ها شده است. همراهان رشید خان دیگر تنها یک تیم پُرشور و نوپا نیستند، بلکه اکنون به عنوان یکی از مدعیان جدی قهرمانی شناخته می‌شوند.

افغانستان با در اختیار داشتن بالران درجه‌یک جهانی مانند رشید خان، محمد نبی و نور احمد، و ترکیب تهاجمی از بیتسمن‌های قدرتمند به رهبری ابراهیم زدران و رحمان‌الله گربز، یکی از امیدهای اصلی رقابت‌ها برای شکست بزرگان قاره به حساب می‌آید.

گروه‌بندی مسابقات به دو گروه تقسیم شده است:

گروه الف: هند، پاکستان، امارات متحده عربی، عمان

گروه ب: افغانستان، سریلانکا، بنگله‌دیش، هانگ‌کنگ

دو تیم برتر از هر گروه به مرحله سوپر چهار راه می‌یابند و دیدار نهایی در تاریخ ۲۸ سپتامبر در استدیوم بین‌المللی دبی برگزار خواهد شد.

تیم هند با رهبری سوریاکومار یادو مدافع عنوان قهرمانی و پر افتخارترین تیم رقابت‌ها با ۸ قهرمانی محسوب می‌شود. سریلانکا با ۶ و پاکستان با ۲ قهرمانی نیز از دیگر مدعیان هستند.

تیم افغانستان امروز در دیدار نخست در برابر هانگ‌کنگ به میدان میرود؛ دیداری که می‌تواند سرآغازی درخشان برای بلندپروازی‌های این تیم باشد. بسیاری امیدوارند که این دوره از رقابت‌ها به نقطهٔ عطفی در تاریخ کریکت افغانستان تبدیل شود.

با وجود شرایط آشنای امارات و رهبری رشید خان، انتظار می‌رود ملی‌پوشان افغان بار دیگر با نمایشی پرشور و افتخارآفرین دل هواداران خود را شاد سازند.

افغانستان پیش از این بازی‌ها در تورنمنت سه‌جانبه به میزبانی امارات با پاکستان و تیم میزبان رقابت کرد و به مقام دوم دست یافت.