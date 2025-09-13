هشدار سازمان ملل از وخامت سوءتغذیه در افغانستان

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در تازهترین نشست خبری اعلام کرد که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نگرانکننده است.
به گفته او، از هر چهار شهروند افغان، یک نفر با ناامنی شدید غذایی مواجه است و کودکان بیشترین آسیب را دیدهاند.
برنامه جهانی غذا نیز گزارش داده است که امسال بالاترین میزان سوءتغذیه حاد در افغانستان ثبت شده است.
طبق این گزارش، بیش از ۴.۷ میلیون زن و کودک به مراقبتهای فوری نیاز دارند و بخش بزرگی از بیماران کودک به شفاخانه اندراگاندی در کابل منتقل شدهاند.
افغانستان در سالهای اخیر با ترکیبی از خشکسالی، بحران اقتصادی و کاهش کمکهای بینالمللی مواجه بوده است. این عوامل به همراه افزایش بیکاری و فقر، توان خانوادهها در دسترسی به غذا را به شدت کاهش داده است. سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه بارها تأکید کردهاند که بدون حمایت گسترده جامعه جهانی، احتمال گسترش بحران گرسنگی و سوءتغذیه در این کشور بیشتر خواهد شد.