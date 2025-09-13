ایران چهارمین محموله کمک به زلزلهزدگان افغانستان را ارسال کرد
سفارت ایران در کابل اعلام کرده است که چهارمین محموله کمکهای بشردوستانه این کشور برای آسیبدیدگان زمینلرزه شرق افغانستان به هرات منتقل و به مقامهای امارت اسلامی سپرده شد.
به گفته سفارت ایران، این محموله شامل ۲۲ تُن برنج بوده که روز جمعه به مقامهای محلی تحویل داده شد. پیش از این نیز، ایران در سه نوبت دیگر محمولههای کمکی به افغانستان ارسال کرده بود. این کمکها شامل ۸۰ تُن، ۵۰ تُن و ۶۷ تُن مواد مورد نیاز بوده که در مجموع میزان کمکهای ایران به بیش از ۲۲۰ تُن میرسد.
مسئولان سفارت ایران در کابل هنگام تحویلدهی محمولههای قبلی گفته بودند که تهران به همکاریهای بشردوستانه با مردم افغانستان ادامه خواهد داد.
زمینلرزه اخیر در شرق افغانستان تلفات سنگینی برجا گذاشت. بر اساس آمارها، بیش از ۲۲۰۰ تن در این حادثه جان باخته و هزاران نفر دیگر زخمی یا بیسرپناه شدهاند.
بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. در همین حال، کمبود منابع مالی و محدودیتهای دسترسی به خدمات صحی پس از زلزله، نگرانیهای گستردهای در زمینه رسیدگی به آسیبدیدگان ایجاد کرده است. سازمان ملل متحد نیز برای کمک به بازماندگان زلزله، فراخوانی به ارزش ۱۴۰ میلیون دالر منتشر کرده است