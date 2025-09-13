زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده، وارد کابل شد

آموزشافغانستانحقوق بشرزندگی
نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، وارد کابل شده است. بر اساس گزارش‌ها، او در این سفر با مقام‌های طالبان ملاقات خواهد کرد.

زلمی خلیلزاد، دیپلمات پیشین آمریکایی و نماینده سابق ایالات متحده در امور افغانستان، وارد کابل شد. منابع محلی اعلام کرده‌اند که خلیلزاد در جریان این سفر با مقام‌های طالبان دیدار خواهد کرد.

هنوز مشخص نیست که سفر خلیلزاد به کابل به عنوان یک ماموریت رسمی از سوی دولت آمریکا صورت گرفته یا او برای اهداف شخصی به این شهر سفر کرده است.

خلیلزاد که در گذشته نقش کلیدی در مذاکرات بین آمریکا و طالبان ایفا کرده، از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه دیپلماسی افغانستان به شمار می‌رود.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که طالبان پس از تسلط بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، کنترل کامل کشور را در دست گرفته‌اند و جامعه بین‌المللی همچنان در تلاش برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای تعامل با این گروه است.

