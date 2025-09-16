واکسیناسیون سه میلیون حیوان در برابر طاعون انجام شد

سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد که طی ماه جاری، سه میلیون گوسفند و بز در افغانستان در برابر بیماری «طاعون نشخوارکنندگان کوچک» واکسن دریافت کردند.

فائو گزارش داده است که این برنامه با همکاری بریتانیا اجرا شده و هدف آن حفاظت از دام‌ها و حمایت از معیشت خانواده‌های روستایی است. مسؤولان سازمان تأکید کرده‌اند که طاعون نشخوارکنندگان کوچک یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌ها برای دام‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند تامین غذا و وضعیت اقتصادی هزاران خانواده را تهدید کند.

در چارچوب این طرح، مالداران آموزش دیده‌اند، واکسن‌ها در اختیارشان قرار گرفته و نظارت دقیقی بر روند تزریق انجام شده است. کارشناسان فائو می‌گویند که سلامت دام‌ها ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی و کاهش فقر در مناطق روستایی دارد.

مسؤولان تأکید کرده‌اند که ادامه حمایت‌ها و مراقبت‌های مستمر ضروری است تا از شیوع دوباره بیماری جلوگیری شود. با اجرای این برنامه، خانواده‌های روستایی می‌توانند از تولیدات سالم دام‌ها بهره‌مند شده و معیشت آنان پایدارتر شود.