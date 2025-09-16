تیم ملی کریکت افغانستان امشب (سهشنبه) در یک دیدار حساس از گروه «بی» جام آسیایی ۲۰۲۵ به مصاف تیم ملی بنگلادیش میرود. این بازی در استدیوم شیخ زاید شهر ابوظبی برگزار میشود و نقش تعیینکنندهای در صعود تیمها به مرحله «چهاربهترین» دارد.
افغانستان پس از پیروزی قاطع ۹۴ دوش مقابل هنگکنگ، با روحیه بالا پا به میدان میگذارد. در این بازی، صدیقالله اتل با ۷۳ دوش ناتآوت و ضربات پرقدرت عزمتالله عمرزی درخشیدند و امیدها را برای نمایش قدرتمندانهتر این تیم افزایش دادند. در بخش توپاندازی نیز فضلالحق فاروقی و نور احمد با درخشش خود تعادل میان توپچرخانها و توپتنداندازهای افغانستان را به رخ کشیدند.
در سوی دیگر، بنگلادیش پس از برد مقابل هنگکنگ، در دومین بازیاش برابر سریلانکا شکست خورد و حالا برای جبران این باخت تحت فشار است. عملکرد لتون داس، تنزید حسن تمیم و بازیکنان چون مهدی حسن میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت این دیدار داشته باشد.
شرایط میدان در ابوظبی تا اینجای مسابقات تعادل نسبی میان توپ و بت ایجاد کرده و گفته میشود که برنده تاس میتواند با انتخاب درست، شانس پیروزی خود را افزایش دهد؛ به ویژه اگر شبنم زمین در بازی زیر نور پروژکتور تأثیرگذار شود.
افغانستان با غیبت نوینالحق به دلیل مصدومیت، به جوانان تازهنفس خود در خط توپاندازی تکیه کرده است؛ موضوعی که نمادی از نسل نو کریکت افغانستان به شمار میرود.
با توجه به حساسیت این بازی و اهمیت صعود به مرحله «چهاربهترین»، انتظار میرود که هر دو تیم با تمام توان وارد میدان شوند و یک دیدار جذاب را رقم بزنند.