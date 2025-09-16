\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0648\u06a9\u0686\u0647 - \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u0633\u062a\u0642\u0644 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u0631\u062a\u06a9\u0627\u0628 \u0646\u0633\u0644\u200c\u06a9\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0632 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0641\u0648\u0631\u0627\u064b \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0639\u0647\u062f\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u0646\u062f.\n\n\u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0647 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647\u060c \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u063a\u06cc\u0631\u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646\u060c \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0646\u0627\u0645\u062a\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f. \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0648 \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0631 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062f\u0627\u062e\u0644\u0647 \u0648 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u062e\u0634\u0648\u0646\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062a\u0647\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0637\u0631\u062d \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0646\u0634\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u063a\u06cc\u0631\u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n