کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل در مورد فلسطین، اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرده و از تمام کشورها خواسته است تا تعهدات خود را برای توقف این اقدامات انجام دهند.

خبرگزاری کوکچه – کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل در مورد فلسطین در گزارشی اعلام کرد که اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌کشی در غزه است. این کمیسیون از تمام کشورها خواسته است تا فوراً اقدام کرده و تعهدات بین‌المللی خود را برای جلوگیری از چنین جنایاتی انجام دهند.

این گزارش به بحران شدید انسانی در غزه، از جمله هدف قرار دادن غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌ها و استفاده نامتناسب از نیروی نظامی توسط نیروهای اسرائیلی اشاره می‌کند. کمیسیون خواستار پاسخگویی و عدالت برای قربانیان شده و بر نیاز جامعه بین‌المللی برای مداخله و توقف خشونت‌های جاری تأکید کرده است.

این اتهام در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در حال افزایش است و محکومیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای نسبت به اقدامات نظامی اسرائیل در غزه وجود دارد که منجر به تلفات قابل توجه غیرنظامیان و تخریب گسترده شده است.

