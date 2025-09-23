هوتل عصری و مجهز “بام آسیا” در بامیان رسما افتتاح و آغاز به فعالیت کرد

دفتر مطبوعاتی بامیان امروز (پنجشنبه، ۲۷ سنبله) گفته است که هوتل عصری “بام آسیا” طی مراسمی با اشتراک مسوولان محلی بامیان افتتاح شد.
در این مراسم، مسوولان محلی با ابراز خرسندی از تکمیل و بهرهبرداری این پروژه مهم شهری، ایجاد هتل مدرن “بام آسیا” را گامی مؤثر در راستای بهبود کیفیت زندگی، فراهمسازی خدمات معیاری برای شهروندان و گردشگران، و تقویت زیرساختهای اقتصادی و گردشگری در مرکز بامیان عنوان نمود.
پروژه اعمار هوتل “بام آسیا” با هزینه مجموعی ۹۸ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۴۹۵ افغانی از بودجه انکشافی اداره شهرداری بامیان تمویل گردیده و شامل سه بخش اساسی میباشد: اعمار ساختمان پنجطبقه بشکل اساسی، احاطه و فضای سبز، و تجهیزات کامل هوتل.
به گفته مسوولان، این هوتل با رعایت معیارهای پذیرفتهشدهی عصری و با امکانات مدرن طراحی و تطبیق شده و اکنون آمادهی ارائه خدمات معیاری به شهروندان، گردشگران داخلی و خارجی، برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی ادارات و نهادهای ملی و بینالمللی، مراسم، دینی، فرهنگی و محافل خوشی شهروندان میباشد.