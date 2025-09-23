خانم اوتونبایوا هنگام بازدید از مناطق آسیب‌دیده زلزله اخیر در کنر، با اشاره به نیازهای گسترده مردم گفته است که زمستان نزدیک است و شرایط در این منطقه کوهستانی به سرعت رو به سردی می‌رود.

او افزوده است که هنوز نیم میلیون تن به کمک‌های عاجل ضرورت دارند و کمبود نرس و داکتران نیز به وضوح دیده می‌شود و آسیب‌دیدگان نیاز به خدمات صحی گسترده‌تر دارند.

وی گفته است: «من اکنون در ولایت کنر در مزار دره هستم. درست همان جایکه زلزله رخ داده است. امروز دوهفته از آن رویداد می‌گذرد و نیازمندی‌ها بی‌اندازه است. زمستان نزدیک است، اینجا منطقه کوهستانی است و خیلی زود هوا سرد می‌شود. به همین دلیل ، ما از تمام کشورهای جهان که هنوز کمک نکرده‌اند، درخواست همکاری داریم. کمک‌ها بسیار رسیده اما با آن هم نیازها زیاد است. من از تمام همکاران ما، کشورهای عضو سازمان ملل متحد و همکاران خصوصی می‌خواهم که بیشتر کمک کنند.»

از اثر زلزله ۳۱ آگست در ولایات شرقی کشور که در آن بیش از ۲۲۰۰ تن جان باختند و بیش از ۳۶۰۰ تن زخمی شدند، نزدیک به ۷ هزار خانه ویران و ۲۱ مرکز صحی نیز متضرر شده اند.

اوتونبایوا تصریح کرده است: «قسمیکه به یاد دارم این سومین زلزله در افغانستان است و بی‌گمان شدیدترین آن‌هاست. مردم واقعاً رنج فراوان می‌برند. کمبود نرس و داکتر کاملاً آشکار است. ما به خدمات طبی و صحی گسترده‌تر نیاز داریم یک بار دیگر از تمامی کمک‌کنند‌گان می‌خواهم که به این نیازهای عاجل توجه کنند.»

این مقام سازمان ملل تأکید می کند که تداوم پشتیبانی جامعه جهانی و بسیج امکانات برای رساندن خدمات صحی، سرپناه و لوازم زمستانی می‌تواند جان هزاران آسیب‌دیده را نجات دهد.

این درحالی است که سازمان ملل متحد ۱۴۰ میلیون دالر درخواست کمک بشری برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان زلزله مرگبار در شرق افغانستان کرده است.