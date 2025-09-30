افغانستانزندگیفن‌آوری
موضوعات داغ

فوزیه کوفی به ایلان ماسک: افغانستان را به استارلینک وصل کنید

فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان افغانستان، در واکنش به قطع کامل اینترنت و خدمات مخابراتی در کشور، از ایلان ماسک، بنیان‌گذار شرکت اسپیس‌ایکس، خواست تا با استفاده از شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، مردم افغانستان را به اینترنت متصل کند.

تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 3 روز پیش
456,335 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

خبرگزاری کوکچه: فوزیه کوفی، فعال برجسته حقوق زنان افغانستان، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس (X) از ایلان ماسک، بنیان‌گذار شرکت اسپیس‌ایکس، درخواست کرد تا با استفاده از شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، مردم افغانستان را به اینترنت متصل کند. این درخواست در پی قطع کامل اینترنت و خدمات مخابراتی در افغانستان به دستور طالبان مطرح شده است.

کوفی در پیام خود نوشت: «اکنون زمان آن است که ثروت و قدرت ایلان ماسک در خدمت هدفی انسانی قرار گیرد و به یاری محروم‌ترین مردم افغانستان برسد.» وی افزود که قطع اینترنت میلیون‌ها شهروند افغانستان را از ارتباط با جهان خارج محروم کرده و خانواده‌ها را در وضعیت دشواری قرار داده است.

این فعال حقوق زنان با اشاره به مشکلات گسترده‌ای که مردم افغانستان با آن مواجه هستند، تأکید کرد که اتصال دوباره مردم افغانستان به اینترنت می‌تواند بخشی از فشار روانی و اجتماعی ناشی از قطع ارتباط را کاهش دهد.

قطع اینترنت در افغانستان که توسط طالبان اجرا شده است، خدمات فیبر نوری و موبایل را در سراسر کشور مختل کرده و افغانستان را در وضعیت قطع ارتباط تقریباً کامل قرار داده است. سازمان‌های بین‌المللی و ناظران امنیت سایبری این اقدام را به عنوان یک اختلال عمدی توصیف کرده‌اند.

استارلینک، سرویس اینترنت ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس، پیش از این در مناطق بحران‌زده و محروم از اینترنت در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. این سرویس می‌تواند به عنوان یک راه‌حل موقت برای اتصال مردم افغانستان به اینترنت عمل کند.

تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 3 روز پیش
456,335 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
دکمه بازگشت به بالا