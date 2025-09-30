فوزیه کوفی به ایلان ماسک: افغانستان را به استارلینک وصل کنید

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0648\u06a9\u0686\u0647: \u0641\u0648\u0632\u06cc\u0647 \u06a9\u0648\u0641\u06cc\u060c \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06a9\u0633 (X) \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0633\u06a9\u060c \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0646\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0627\u0633\u067e\u06cc\u0633\u200c\u0627\u06cc\u06a9\u0633\u060c \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u06a9\u0631\u062f \u062a\u0627 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0631\u0644\u06cc\u0646\u06a9\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0645\u062a\u0635\u0644 \u06a9\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0642\u0637\u0639 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0637\u0631\u062d \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u06a9\u0648\u0641\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0646\u0648\u0634\u062a: \u00ab\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062b\u0631\u0648\u062a \u0648 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0633\u06a9 \u062f\u0631 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0647\u062f\u0641\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0633\u062f.\u00bb \u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0642\u0637\u0639 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0627 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u0646 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u060c \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u062a\u0635\u0627\u0644 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0637\u0639 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0631\u0627 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0647\u062f.\n\n\u0642\u0637\u0639 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062f\u0631 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0641\u06cc\u0628\u0631 \u0646\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u0645\u0648\u0628\u0627\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0642\u0637\u0639 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627\u064b \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0648 \u0646\u0627\u0638\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0633\u0627\u06cc\u0628\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0644 \u0639\u0645\u062f\u06cc \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\n\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631\u0644\u06cc\u0646\u06a9\u060c \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0633\u067e\u06cc\u0633\u200c\u0627\u06cc\u06a9\u0633\u060c \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646\u200c\u0632\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0631\u0627\u0647\u200c\u062d\u0644 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062a\u0635\u0627\u0644 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0639\u0645\u0644 \u06a9\u0646\u062f.\n\n\n\n\n