افغانستان در دومین روز قطعی اینترنت و تلفن: «بدون موبایل و اینترنت نابینا هستیم»

خبرگزاری کوکچه: قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در سراسر افغانستان وارد دومین روز شد و این اقدام که به دستور طالبان انجام شده است، زندگی روزمره، کسب‌وکارها و عملیات سازمان‌های بین‌المللی را به شدت مختل کرده است.

به گفته نهاد ناظر اینترنت «نت‌بلاکس»، در شب دوشنبه سیگنال تلفن همراه و خدمات اینترنت به‌تدریج در سراسر کشور کاهش یافت و به یک درصد افت کرد. این نخستین بار است که از زمان استیلای طالبان در سال ۲۰۲۱ و اجرای نسخه سختگیرانه شریعت اسلامی، ارتباطات در کشور به‌طور کامل قطع شده است.

یک مقام سازمان‌ملل به خبرگزاری فرانسه گفته است که پس از قطع اینترنت سراسری، «عملیات‌ها به‌شدت مختل شده و مجبور به بازگشت به ارتباط رادیویی و لینک‌های محدود ماهواره‌ای» شده‌اند.

نجیب‌الله، فروشنده ۴۲ ساله در کابل، به خبرگزاری فرانسه گفت: «بدون تلفن و اینترنت، ما نابینا هستیم. تمام کسب‌وکار ما به موبایل وابسته است. تحویل‌ها با موبایل انجام می‌شود. انگار تعطیلات است، همه در خانه هستند. بازار کاملا متوقف شده است.»

لحظاتی پیش از این اقدام، یک مقام طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت که شبکه فایبر نوری قطع خواهد شد و خدمات موبایل نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این مقام افزود: «۸ تا ۹ هزار ستون مخابراتی» قطع خواهد شد و این خاموشی تا «اطلاع ثانوی» ادامه خواهد داشت.

بر مبنای برخی گزارش‌ها، ملاهبت‌الله، رهبر طالبان، هشدارهای برخی مقام‌ها درباره پیامدهای اقتصادی قطع اینترنت را نادیده گرفته و دستور داده است که ممنوعیت سراسری ادامه یابد.

تأثیرات گسترده قطع اینترنت:

خدمات تلفنی به‌ویژه در کشورهایی با زیرساخت محدود مخابراتی اغلب از طریق اینترنت و خطوط فیبر نوری انجام می‌شوند. با قطع اینترنت، بخش‌های حیاتی مانند بانکداری، گمرک و سایر خدمات ضروری نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.