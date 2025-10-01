افغانستانحقوق بشرزندگینگاه‌ها
طالبان در حال پاک‌کردن آثار خود: آیا برای بازگشت به زیرزمین آماده می‌شوند؟

طالبان دستور داده است که اطلاعات بایومتریک اعضای خود را از وزارت‌خانه‌ها حذف کنند، اقدامی که نشان می‌دهد این گروه ممکن است برای بازگشت به زیرزمین و مخفی‌شدن آماده می‌شود.

خبرگزاری کوکچه: منابع موثق در کابل گزارش داده‌اند که طالبان دستور داده است اطلاعات بایومتریک اعضای خود را از وزارت‌خانه‌ها، از جمله وزارت دفاع، وزارت داخله و اداره استخبارات، حذف کنند. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان ممکن است برای بازگشت به زیرزمین و مخفی‌شدن آماده می‌شود.

این همان اطلاعاتی‌ست که در سال ۲۰۲۱ برای شناسایی سربازان و افسران جمهوری استفاده شد و به قیمت جان هزاران تن تمام شد. اکنون طالبان همان روش را علیه خودشان به کار می‌برند — با این تفاوت که این‌بار، آن‌ها از چیزی در حال فرارند.

حذف اطلاعات بایومتریک به معنای محو گذشته، محو هویت و محو مسئولیت است. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان برای روزی آماده می‌شود که باید در میان کوچه‌ها، غارها و مناطق مرزی مخفی شوند، همان‌طور که زمانی زندگی می‌کردند، قبل از فریب، قبل از معامله و قبل از خیانت به مردم.

طالبان می‌خواهد فرار کند، نه فقط از عدالت، بلکه از تاریخ. اما تاریخ حافظه‌ای دارد که با فرمان و فتوای امرا پاک نمی‌شود. این ملت فراموش نخواهد کرد.

