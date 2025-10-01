خبرگزاری کوکچه: منابع موثق در کابل گزارش داده‌اند که طالبان دستور داده است اطلاعات بایومتریک اعضای خود را از وزارت‌خانه‌ها، از جمله وزارت دفاع، وزارت داخله و اداره استخبارات، حذف کنند. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان ممکن است برای بازگشت به زیرزمین و مخفی‌شدن آماده می‌شود.

این همان اطلاعاتی‌ست که در سال ۲۰۲۱ برای شناسایی سربازان و افسران جمهوری استفاده شد و به قیمت جان هزاران تن تمام شد. اکنون طالبان همان روش را علیه خودشان به کار می‌برند — با این تفاوت که این‌بار، آن‌ها از چیزی در حال فرارند.

حذف اطلاعات بایومتریک به معنای محو گذشته، محو هویت و محو مسئولیت است. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان برای روزی آماده می‌شود که باید در میان کوچه‌ها، غارها و مناطق مرزی مخفی شوند، همان‌طور که زمانی زندگی می‌کردند، قبل از فریب، قبل از معامله و قبل از خیانت به مردم.

طالبان می‌خواهد فرار کند، نه فقط از عدالت، بلکه از تاریخ. اما تاریخ حافظه‌ای دارد که با فرمان و فتوای امرا پاک نمی‌شود. این ملت فراموش نخواهد کرد.