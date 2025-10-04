کوتاه ترین اخبار مهم افغانستان طی بیست و چهار ساعت گذشته

وزارت داخله طالبان استفاده از موترهای رنجر را متوقف می‌کند

وزارت داخله طالبان تصمیم گرفته است وسایط رنجر آمریکایی را جمع‌آوری کرده و به‌جای آن از موترهای تویوتا و موترسایکل استفاده کند. این تصمیم پس از گزارش افغانستان اینترنشنال درباره جمع‌آوری و توقف استفاده از رنجرهای وزارت داخله اتخاذ شد.

طغیان ساکایی، شاهنامه‌پژوه شناخته‌شده دانشگاه کابل درگذشت

محمدیونس طغیان ساکایی، نویسنده، شاهنامه‌پژوه و استاد پیشین دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل، در اثر بیماری سرطان در شفاخانه «استنفورد» کالیفرنیای آمریکا درگذشت. خانواده ساکایی این خبر را تأیید کردند.

سفر جماعت اسلامی پاکستان به کابل؛ عبدالکبیر خواهان توقف عملیات نظامی علیه مهاجران شد

نمایندگان حزب جماعت اسلامی پاکستان در سفرشان به کابل با عبدالکبیر، وزیر مهاجرین طالبان، گفت‌وگو کردند. عبدالکبیر از عملیات نظامی علیه مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که چنین رفتارهایی نباید تکرار شوند.

طالبان در چهار سال ‘۱۵ میلیارد افغانی’ پول فرسوده را باطل کرده است

بانک مرکزی طالبان اعلام کرد که در چهار سال گذشته ۱۵ میلیارد افغانی پول کاغذی فرسوده را از گردش در بازار خارج کرده است. این بانک همچنین تأکید کرد که دیجیتال‌سازی معاملات از اولویت‌های کاری‌اش است.

طالبان در سرپل و میدان وردک سه نفر را به اتهام جادوگری بازداشت کرد

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، اعلام کرد که محتسبان این وزارت در ولایت‌های سرپل و میدان وردک سه نفر را به اتهام جادوگری بازداشت کرده‌اند. بازداشت‌شدگان برای انجام تحقیقات و «تامین عدالت شرعی» به دستگاه قضایی این گروه سپرده شدند.

اداره احصائیه طالبان می‌گوید در شش ماه ۴۳ هزار شناسنامه را تایید کرده است

اداره احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرد که در شش ماه نخست سال جاری، حدود ۴۳ هزار شناسنامه را در داخل و خارج از کشور تایید و تصدیق کرده است. این اداره همچنین گفت که در این مدت، هویت بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر را نیز تثبیت کرده است.

ایران و پاکستان در یک روز نزدیک به هزار خانواده افغان را اخراج کردند

خبرگزاری باختر، تحت کنترل طالبان، گزارش داد که روز جمعه ۹۶۸ خانواده مهاجر از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. از این تعداد، ۲۴۲ خانواده از گذرگاه تورخم، ۵۸۰ خانواده از گذرگاه اسپین‌بولدک، ۳۱ خانواده از پل ابریشم و ۱۱۰ خانواده از اسلام‌قلعه به افغانستان بازگشتند.

افغانستان در محور گفت‌وگوها؛ پوتین به تاجیکستان می‌رود

کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نهم اکتبر به تاجیکستان می‌رود و با امامعلی رحمان، همتای خود دیدار و گفت‌وگو می‌کند. سمیون گریگوریف، سفیر روسیه در تاجیکستان، گفته است که در این دیدار درباره افغانستان نیز گفت‌وگو خواهد شد.

طالبان با انتشار ویدیویی از آمادگی جنگجویان خود برای انجام حملات انتحاری خبر داد

معاون سخنگوی طالبان ویدیویی از ترانه‌خوانی جنگجویان این گروه را منتشر کرد که در آن آمادگی برای انجام حملات انتحاری ترویج می‌شود. در متن این ترانه آمده است که طالبان به صلح متعهد است، اما اشتباهی اگر در برابر آنها انجام شود، با حملات انتحاری پاسخ خواهد داد.

یک امام جماعت افغان در پیشاور پاکستان به ضرب گلوله کشته شد

منابع پولیس در پاکستان اعلام کرده‌اند که یک امام جماعت افغان در مسجد رضاخان مریم‌زی در شهر پیشاور پاکستان روز جمعه در تیراندازی افراد مسلح ناشناس جان باخت.

گنداپور: حکومت پاکستان با طرح گفت‌وگو با طالبان موافقت کرده است

علی‌امین گنداپور، وزیر اعلای خیبر پختونخوا، می‌گوید که دولت پاکستان با پیشنهاد او برای آغاز مذاکرات با افغانستان موافقت کرده است. او تأکید کرد که بازگشت مهاجران افغان باید به‌گونه‌ای باعزت انجام گیرد و راه‌حل پایدار مشکلات امنیتی، تنها از مسیر گفت‌وگو با کابل ممکن است.

سازمان ملل: نیم‌ میلیون حیوان در مناطق زلزله‌زده افغانستان در خطر نابودی قرار دارند

سازمان غذا و کشاورزی ملل اعلام کرد که حدود ۴۵۰ کیلومتر مربع زمین زراعتی در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان در معرض خطر قرار دارد و منابع معیشتی مردم شدیدا آسیب دیده است. این سازمان همچنین هشدار داده است که بیش از ۵۰۰ هزار حیوان نیز با تهدیدهای جدی مواجه‌اند.

طالبان برای قدردانی از ملا حسن، پیکار «مننه بابا» راه انداختند

شماری از اعضای طالبان در شبکه اجتماعی اکس پس از وصل‌ شدن دوباره اینترنت با هشتگ «مننه بابا» از محمدحسن آخند، رئيس‌الوزرای این گروه تمجید کردند. یک عضو طالبان با انتشار عکسی از رئیس‌الوزرای طالبان نوشت که تیر برخی به هدف می‌خورد و تیر برخی دیگر نه.

منابع معتبر آمریکایی شایعات درباره پایگاه بگرام را تکذیب کردند

دو منبع معتبر در واشنگتن به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که آمریکا هیچ نیرویی در افغانستان ندارد و شایعات درباره پایگاه هوایی بگرام بی‌اساس است. این دو منبع به خبرنگار ما عارف یعقوبی گفتند که این شایعات را قویا تکذیب می‌کنند.

نمایندگان طالبان «پس از شکستن قفل» وارد قنسولگری افغانستان در بن شدند

منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که دو نماینده طالبان روز جمعه ۱۱ میزان، بدون هماهنگی با حکومت آلمان، وارد قنسولگری افغانستان در شهر بن شدند. آنان با شکستن قفل دروازه، ساختمان این قنسولگری را به‌طور خودسرانه در اختیار گرفتند.

پارلمان اروپا برای حمایت از زنان و زلزله‌زدگان شرق افغانستان تشکیل جلسه می‌دهد

پارلمان اروپا اعلام کرد که روز سه‌شنبه، ۱۵ میزان، برای بررسی بحران افغانستان تشکیل جلسه می‌دهد. اعضای پارلمان اروپا، در این نشست درباره حمایت از زنان افغان و رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان شرق افغانستان گفت‌وگو می‌کنند.

صادرات برق از ایران به افغانستان و پاکستان از سر گرفته شد

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، گفت که صادرات برق به افغانستان و پاکستان پس از کاهش نیازهای داخلی از سر گرفته شده است. طبق اظهارات وی، میزان صادرات برق به این دو کشور ۱۵۰ مگاوات است.

مرکز خبرنگاران افغانستان نشر اعتراف اجباری یک خبرنگار زندانی را محکوم کرد

مرکز خبرنگاران افغانستان نشر ویدیوی اعتراف اجباری مهدی انصاری، خبرنگار زندانی، را محکوم کرده و آن را خلاف اصول محاکمه عادلانه و نقض حقوق این خبرنگار دانست. این نهاد هشدار داد که چنین اقداماتی بخشی از روند رو به گسترش سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان است.

گروه بین‌المللی بحران: رهبری طالبان در قندهار افغانستان را فقیرتر و منزوی‌تر می‌کند

گروه بین‌المللی بحران در گزارش جدیدی هشدار داد که کاهش کمک‌های بین‌المللی و بی‌توجهی قدرت‌های جهانی به افغانستان، خطر افزایش تهدیدات تروریستی و مهاجرت به اروپا را تشدید می‌کند. این نهاد اعلام کرد که سیاست‌های رهبران طالبان در قندهار منجر به انزوای افغانستان و فقر گسترده شده است.

سازمان ملل می‌گوید بازماندگان زلزله شرق افغانستان همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند

آژانس پناهندگان سازمان ملل می‌گوید هفته‌ها پس از زمین‌لرزه شرق افغانستان، بازماندگان هنوز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و خانواده‌ها به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند. این نهاد هشدار داده که با فرارسیدن زمستان، چادر به‌تنهایی نمی‌تواند مردم را در برابر سرمای شدید محافظت کند.

یک خانواده افغان پس از سه‌سال انتظار برای دریافت ویزا به دادگاه عالی آلمان شکایت کرد

یک قاضی پیشین افغان و خانواده‌اش پس از حدود سه‌سال انتظار در پاکستان برای انتقال به آلمان، با حمایت انجمن حقوق مدنی آلمان به دادگاه عالی این کشور شکایت کرد. این خانواده به‌رغم بررسی‌های مثبت امنیتی و ارائه تمام مدارک، تاکنون ویزا دریافت نکرده‌ و در معرض اخراج به افغانستان هستند.

بنیاد ملک سلمان از توزیع ۲ هزار سرپناه موقت به زلزله‌زدگان شرق افغانستان خبر داد

سفارت عربستان سعودی در کابل اعلام کرد که پروژه اضطراری کمک به بازماندگان زلزله شرق افغانستان را آغاز کرده است. این سفارت نوشت که ۲ هزار سرپناه موقت به خانواده‌ها متاثر از زلزله در ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان توزیع می‌شود.