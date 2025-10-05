1. قرغیزستان ۱۳۰ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاد
وزارت شرایط اضطراری قرغیزستان اعلام کرد که این کشور ۱۳۰ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال کرده است. این کمکها شامل مواد غذایی، لباس زمستانی کودکان و اقلام ضروری برای زلزلهزدگان اخیر در شرق افغانستان است.
2. جمهوری اسلامی مهاجران افغان را بایومتریک میکند
جعفر سید آبادی، مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که گذرگاه دوغارون برای اولینبار به سامانه بایومتریک احراز هویت مجهز شده است. او گفت مراحل نخست اجرای این طرح در مرز دوغارون به پایان رسیده و قرار است تا دو هفته آینده به بهرهبرداری برسد.
3. سیلاب در کابل، لغمان و کاپیسا صدها خانواده را متاثر کرده است
اداره مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترول طالبان اعلام کرد که در دو روز گذشته، ۷۲۱ خانواده در ولایتهای کابل، کاپیسا و لغمان بر اثر بارش باران و جاری شدن سیلاب متضرر شدهاند. این اداره افزود که بیش از هزار جریب زمین زراعتی نیز در نتیجه این بارندگیها تخریب شده است.
4. عفو بینالملل از طالبان خواست فورا مهدی انصاری را آزاد کند
سازمان عفو بینالملل از طالبان خواست فورا به کارزار تخریب علیه مهدی انصاری، خبرنگار زندانی پایان داده و او را بدون قید و شرط آزاد کند. این سازمان هشدار داده است که نظام قضایی طالبان در چهار سال گذشته به ابزاری برای سرکوب منتقدان و خاموش کردن صدای خبرنگاران تبدیل شده است.
5. طالبان در پنجشیر آزمونی تحت عنوان «توافقنامه دوحه» برگزار کرد
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در پنجشیر آزمونی درباره کتاب «توافقنامه دوحه» با حضور ۲۰۰ دانشآموز در ولسوالی آبشار برگزار کرده و نتایج آن را روز شنبه، دوازدهم میزان، اعلام کرد. این اداره محلی طالبان میگوید که هدف از این آزمون «ارتقای آگاهی و تفکر اسلامی جوانان» است.
6. طالبان در هرات تجلیل از روز معلم را منع کرد
ریاست معارف طالبان در ولایت هرات در مکتوبی، تجلیل از روز معلم در مکاتب را ممنوع کرد. طالبان به تمامی مکاتب دولتی و خصوصی دستور داده است که از برگزاری هرگونه برنامه و مراسم مرتبط با این روز خودداری کنند. روز یکشنبه پنجم اکتبر، روز جهانی معلم است.
7. اوکراین: طالبان کنترول بر عوامل روسیه و بلاروس در افغانستان را افزایش داده است
سرویس اطلاعات خارجی اوکراین میگوید که طالبان کنترول خود بر عوامل روسی و بلاروسی در افغانستان را تشدید کرده است. این نهاد گفته است که طالبان به این باور هستند که مأموران روسیه و بلاروس برای ایجاد تنش میان شرق و غرب فعالیت میکنند.
8. در آستانه زمستان بیش از ۱۱ هزار زلزلهزده در کنر در خیمههای موقت زندگی میکنند
پس از وقوع زمینلرزههای مرگبار در شرق افغانستان، دهها هزار خانواده بیخانمان شدهاند و در آستانه فصل زمستان به سرپناه نیاز دارند. بنابر گزارشها، بیش از ۱۱ هزار زلزلهزده تنها در ولایت کنر در خیمههای موقت زندگی میکنند.
9. هبتالله مقامهای طالبان را برای مشورت درباره بگرام به قندهار فراخواند
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، مقامهای این گروه بهشمول والیان و ولسوالها را برای مشوره در مورد سرنوشت پایگاه هوایی بگرام به قندهار فراخوانده است. منابع معتبر از قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند این نشست بامداد شنبه آغاز شد و تا سه روز ادامه خواهد داشت.
10. طالبان محدودیتهای جدیدی برای استفاده از موبایلهای هوشمند در دانشگاهها وضع کرد
وزارت تحصیلات عالی طالبان استفاده از موبایلهای هوشمند را برای استادان و ماموران پایینتر از بست چهارم در دانشگاهها ممنوع کرد. یک سند رسمی وزارت تحصیلات عالی طالبان به دست افغانستان اینтерنشنال رسیده که در آن آمده این تصمیم در شورای رهبری این وزارتخانه اتخاذ شده است.
11. پرونده عباس ابراهیمزاده در اوزبیکستان؛ خانواده عضو پیشین مجلس خواستار آزادی فوری او شد
خانواده عباس ابراهیمزاده، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان که در اوزبیکستان زندانی است، خواهان آزادی فوری او شده است. اما طرف دعوا میگوید او در یک پرونده مالی متهم است و تا پایان رسیدگی قضایی باید در زندان بماند.
12. بلجیم میخواهد برای اخراج مهاجران «مجرم» افغان با طالبان گفتوگو کند
آنلین ون بوسویت، وزیر فدرال پناهندگی و مهاجرت بلجیم اعلام کرد که قصد دارد با طالبان در مورد اخراج مهاجران «مجرم» و «غیرقانونی» افغان گفتوگو کند. خانم بوسویت گفت «در سطح دیپلوماتیک، باید بررسی کنیم که چگونه بهطور عملی با رژیم افغانستان برخورد کنیم».
13. وزارت داخله طالبان استفاده از موترهای رنجر را متوقف میکند
طالبان، گزارش افغانستان اینترنشنال درباره جمعآوری و توقف استفاده از رنجرهای وزارت داخله را تایید کرد. وزارت داخله طالبان تصمیم گرفته است وسایط رنجر امریکایی را جمعآوری کرده و بهجای آن از موترهای تویوتا و موترسایکل استفاده کند.
14. طغیان ساکایی، شاهنامهپژوه شناختهشده دانشگاه کابل درگذشت
محمدیونس طغیان ساکایی، نویسنده، شاهنامهپژوه و استاد پیشین دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل درگذشت. خانواده ساکایی به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که آقای طغیان ساکایی بامداد شنبه ۱۲ میزان در اثر بیماری سرطان در شفاخانه «استنفورد» کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو بست.
15. سفر جماعت اسلامی پاکستان به کابل؛ عبدالکبیر خواهان توقف عملیات نظامی علیه مهاجران شد
نمایندگان حزب جماعت اسلامی پاکستان در سفرشان به کابل با عبدالکبیر، وزیر مهاجرین طالبان گفتوگو کردند. بر بنیاد خبرنامهای که وزارت مهاجرین طالبان منتشر کرد، عبدالکبیر در این دیدار از عملیات نظامی علیه مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است چنین رفتارهایی نباید تکرار شوند.
16. طالبان در چهار سال ‘۱۵ میلیارد افغانی’ پول فرسوده را باطل کرده است
بانک مرکزی طالبان اعلام کرد که در چهار سال گذشته ۱۵میلیارد افغانی پول کاغذی فرسوده را از گردش در بازار خارج کرده است. این بانک اعلام کرد که دیجیتالسازی معاملات از اولویتهای کاریاش است.
17. طالبان در سرپل و میدان وردک سه نفر را به اتهام جادوگری بازداشت کرد
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرد که محتسبان این وزارت در ولایتهای سرپل و میدان وردک سه نفر را به اتهام جادوگری بازداشت کردهاند. آقای خیبر گفت بازداشتشدگان برای انجام تحقیقات و «تامین عدالت شرعی» به دستگاه قضایی این گروه سپرده شدند.
18. اداره احصائیه طالبان میگوید در شش ماه ۴۳ هزار شناسنامه را تایید کرده است
اداره احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرد که در شش ماه نخست سال جاری، حدود ۴۳ هزار شناسنامه را در داخل و خارج از کشور تایید و تصدیق کرده است. این اداره روز شنبه، ۱۲ میزان، گفت که در این مدت، هویت بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر را نیز تثبیت کرده است.
19. ایران و پاکستان در یک روز نزدیک به هزار خانواده افغان را اخراج کردند
خبرگزاری باختر، تحت کنترول طالبان، گزارش داد که روز جمعه ۹۶۸ خانواده مهاجر از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. از این جمله ۲۴۲ خانواده از گذرگاه تورخم، ۵۸۰ خانواده از گذرگاه اسپینبولدک، ۳۱ خانواده از پل ابریشم و ۱۱۰ خانواده از اسلامقلعه به افغانستان بازگشتند.
20. افغانستان در محور گفتوگوها؛ پوتین به تاجیکستان میرود
کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، نهم اکتبر به تاجیکستان میرود و با امامعلی رحمان، همتای خود دیدار و گفتوگو میکند. سمیون گریگوریف،