در پی وقوع انفجارهای مهیب در کابل شب گذشته، منابع معتبر از میان طالبان به افغانستان اینترنشنال تأیید کردند که این حادثه ناشی از حمله یک هواپیمای ناشناس بوده است. سخنگوی طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، وقوع انفجار را تأیید کرد و اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. او افزود: «تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی دریافت نشده است.»

هدف احتمالی: رهبر تحریک طالبان پاکستانی (TTP)

بر اساس گزارش‌های متعدد، هدف این حمله احتمالاً نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستانی (TTP)، بوده است. هنوز اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت وی در دست نیست، اما برخی منابع ادعا کرده‌اند که او از این حمله جان سالم به در برده است. نور ولی محسود پیش‌تر نیز چندین بار هدف حملات پاکستان قرار گرفته بود، اما هر بار جان سالم به در برده بود.

این حمله در حالی صورت گرفته که وزیر خارجه طالبان، امیر خان متقی، برای گفت‌وگوهای دوجانبه در هند به سر می‌برد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که پاکستان با انتخاب این زمان برای حمله، قصد ارسال پیامی صریح به طالبان داشته است، به ویژه در مورد نگرانی‌های خود از گرم شدن روابط کابل با دهلی نو.

واکنش‌ها:

وزیر دفاع پاکستان: خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، پیش از این تهدید کرده بود که طالبان افغان بهای پناه دادن به طالبان پاکستانی را خواهند پرداخت. او در پیامی در شبکه اکس نوشت: «ما بهای میزبانی ۶۰ ساله از ۶ میلیون مهاجر افغان را با خون خود پرداخته‌ایم. اکنون زمان آن فرا رسیده که مهاجران افغان به خانه‌های خود بازگردند.»

نماینده افغانستان در سازمان ملل: نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را «تجاوز و نقض فاحش تمامیت ارضی افغانستان» عنوان کرد. او افزود: «چنین اقدامات غیرقانونی تحت هرگونه بهانه، غیرقابل‌پذیرش بوده و صلح و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند.»

وزیر خارجه سابق افغانستان: رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه سابق افغانستان، این حمله را محکوم کرد و گفت: «پاکستان با کسانی درافتاده که روزگاری آنان را به وجود آورده بود.» او پاکستان را کشوری متجاوز نامید و اظهار داشت که این کشور «حاکمیت افغانستان و قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.»

پنتاگون: وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که از گزارش‌های مربوط به انفجارهای کابل آگاه است، اما در حال حاضر اظهارنظری در این مورد ندارد.

سراسیمگی در میان طالبان:

در پی این حمله، نیروهای طالبان در کابل به شدت نگران و هراسان به دنبال محل رویداد و چگونگی حادثه افتاده‌اند. فرمانده امنیه طالبان در کابل به نیروهایش دستور داده فوراً محل حادثه را شناسایی کنند. وزارت داخله طالبان نیز خواستار گزارش جزئیات این رویداد شده است.

نشست خبری ارتش پاکستان:

به دنبال انتشار گزارش‌های متعدد از حمله به رهبر طالبان پاکستانی در کابل، اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که سخنگوی ارتش پاکستان فردا، جمعه ۱۸ میزان، در شهر پشاور کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد. انتظار می‌رود که وی در این نشست درباره این رویداد اظهارنظر کند.