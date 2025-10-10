کشته شدن نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان در حمله هوایی کابل؛ تشدید تنشهای منطقهای
کشته شدن نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان در حمله هوایی کابل. انفجارهای شدید در نزدیکی میدان عبدالحق گزارش شده است.
در یک تشدید قابل توجه، نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان (TTP)، در یک حمله هوایی هدفمند در کابل شب گذشته کشته شد. این خبر توسط منابع متعدد تأیید شده است. ساکنان کابل از انفجارهای شدید در نزدیکی میدان عبدالحق در مرکز شهر گزارش دادند، اگرچه محل دقیق حمله و عامل آن هنوز مشخص نیست. سخنگوی ارشد طالبان این حمله را تأیید کرد و اعلام کرد که تحقیقات برای تعیین جزئیات این حادثه آغاز شده است.
نور ولی محسود، متولد ۲۶ ژوئن ۱۹۷۸ در گورگوری، وزیرستان جنوبی پاکستان، یکی از چهرههای مورد تعقیب امنیتی پاکستان بود. او از سال ۲۰۱۸ و پس از مرگ پیشینی خود، ملا فضل الله، رهبری TTP را بر عهده داشت. محسود چهارمین رهبر این گروه بود و سابقه طولانی در فعالیتهای نظامی داشت.
محسود در سال ۲۰۰۳ به طالبان محسود پیوست، یک گروه جهادی که در دوران حکومت طالبان در مناطق قبیلهای پاکستان ظهور کرد. این گروه بعداً در سال ۲۰۰۷ تحت رهبری بیت الله محسود به TTP پیوست. تا سال ۲۰۱۳، نور ولی محسود به ردههای بالای TTP صعود کرده و مسئولیت عملیات این گروه در کراچی را بر عهده داشت. او شبکهای را رهبری میکرد که درگیر اخاذی و آدمربایی برای تأمین مالی فعالیتهای نظامی در سراسر پاکستان بود. او از میرم شاه در وزیرستان شمالی فعالیت میکرد و به پشتونهای کراچی دستور میداد که اختلافات تجاری خود را از طریق دادگاههای طالبان تحت نظر او حل کنند و در صورت عدم پذیرش، با واکنشهای خشونتآمیز مواجه میشدند.
رهبر TTP بهطور معمول بین پاکستان و افغانستان زندگی میکرد و تابعیت پاکستانی داشت. مرگ او ضربهای قابل توجه به این گروه نظامی وارد میکند که متهم به استفاده از خاک افغانستان برای حملات مرزی به پاکستان است. اسلامآباد بارها طالبان را متهم کرده است که به جنگجویان TTP اجازه میدهند از خاک افغانستان فعالیت کنند، اتهامی که طالبان آن را رد میکنند.
پیامدهای منطقهای:
این حمله هوایی در زمان حساسی صورت گرفته است، چرا که امیر خان متقی، وزیر خارجه موقت طالبان، برای گفتوگوهای دوجانبه در مورد روابط دو جانبه و امنیت منطقهای در هند به سر میبرد. این اولین سفر رسمی متقی به هند از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ است. هر دو کشور هند و پاکستان نگرانیهای خود را در مورد فعالیتهای نظامی در افغانستان ابراز کردهاند، اما اسلامآباد به طور خاص درباره حضور TTP در آن سوی مرز ابراز نگرانی کرده است.
موضع پاکستان:
پاکستان مدتهاست که طالبان را متهم میکند که به جنگجویان TTP پناه میدهند که حملات مرزی به پاکستان را انجام میدهند. در هفتههای اخیر، مقامات پاکستانی هشدارهای شدیدی به طالبان دادهاند و خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، اعلام کرده است که پاکستان دیگر حضور جنگجویان TTP در افغانستان را تحمل نخواهد کرد. آصف پیشتر تهدید کرده بود که طالبان «بهای پناه دادن به جنگجویان TTP» را خواهند پرداخت.
واکنش طالبان:
طالبان هنوز به طور رسمی در مورد مرگ نور ولی محسود اظهارنظر نکردهاند، اما سخنگوی ارشد آنها حمله هوایی را تأیید کرده و اعلام کرد که تحقیقات در حال انجام است. طالبان به طور مداوم اتهامات پاکستان مبنی بر اینکه به جنگجویان TTP پناه میدهند را رد کردهاند، اما تنشها بین دو طرف در ماههای اخیر افزایش یافته است.
نقش هند:
زمان این حمله هوایی به ویژه قابل توجه است، زیرا همزمان با سفر امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان، به هند صورت گرفته است. این سفر گامی مهم در تعامل هند با دولت تحت رهبری طالبان در افغانستان است، دولتی که دهلی نو در مورد به رسمیت شناختن آن محتاط بوده است. هند همچنین نگرانیهای خود را در مورد فعالیتهای نظامی در افغانستان، به ویژه حضور گروههایی مانند TTP که میتوانند تهدیدی برای امنیت منطقهای باشند، ابراز کرده است.