سخنگوی طالبان از پاکستان خواست رهبران داعش را تحویل دهد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک نشست خبری در روز یکشنبه ۲۰ میزان از دولت پاکستان خواست رهبران داعش را به افغانستان تحویل دهد. مجاهد ادعا کرد که مراکز داعش در خیبر پختونخوا قرار دارند و تروریست‌ها از طریق کراچی و اسلام‌آباد به افغانستان، ایران و روسیه منتقل می‌شوند.

مجاهد از پاکستان خواست یا این مراکز را نابود کند یا رهبران داعش را به افغانستان تحویل دهد. او گفت: «ما از پاکستان می‌خواهیم یا این مراکز را از بین ببرد یا رهبران داعش را به ما تحویل دهد.»

سخنگوی طالبان همچنین یک «گروه خاص» در ارتش پاکستان را به تلاش برای بی‌ثبات کردن افغانستان و ایجاد تفرقه میان مردم این کشور متهم کرد. او ادعا کرد که این گروه نه تنها افغانستان را هدف قرار داده است، بلکه باعث بی‌ثباتی داخلی در خود پاکستان نیز شده است.

مجاهد به درگیری‌های اخیر مرزی بین نیروهای افغان و پاکستان اشاره کرد و گفت که نیروهای افغان بیش از ۲۰ پست مرزی پاکستان را تصرف کردند، اما به دلیل میانجی‌گری قطر، درگیری‌ها متوقف شد. او تأکید کرد که امارت اسلامی افغانستان هرگونه نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی خود را تحمل نخواهد کرد و به حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان اشاره کرد.

مجاهد همچنین پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی، از جمله داعش، متهم کرد و گفت که این گروه‌ها حملاتی را در کشورهای همسایه انجام می‌دهند. او گفت: «پاکستان با بی‌پروایی کامل به گروه‌های تروریستی، از جمله داعش، پناه داده است که حملاتی را در ایران، روسیه، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه انجام می‌دهند و مردم بی‌گناه را به قتل می‌رسانند.»

سخنگوی طالبان همچنین به بهبود وضعیت امنیتی افغانستان اشاره کرد و ادعا کرد که مرزهای این کشور کاملاً تحت کنترل است و فعالیت‌های غیرقانونی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. او این موفقیت را نتیجه تلاش‌های وزارت دفاع و سایر نهادهای امنیتی دانست.

مجاهد تأکید کرد که افغانستان به دنبال برقراری روابط صلح‌آمیز با همسایگان خود، از جمله پاکستان، است اما در دفاع از حاکمیت خود تردیدی نخواهد داشت. او همچنین به تلاش‌های طالبان برای حفظ ثبات در منطقه اشاره کرد و گفت که این گروه با «تبلیغات مخرب» که هدف آن ایجاد ترس و تفرقه در میان مردم افغانستان است، مقابله می‌کند.

نکات کلیدی از نشست خبری:

رهبران داعش در پاکستان: مجاهد ادعا کرد که رهبران داعش در پاکستان فعالیت می‌کنند و خواستار تحویل آن‌ها به افغانستان شد. تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی: او یک گروه خاص در ارتش پاکستان را به تلاش برای بی‌ثبات کردن افغانستان و ایجاد تفرقه میان مردم متهم کرد. درگیری‌های مرزی: مجاهد گفت که نیروهای افغان بیش از ۲۰ پست مرزی پاکستان را تصرف کردند، اما به دلیل میانجی‌گری قطر، درگیری‌ها متوقف شد. بهبود امنیت: او به موفقیت‌های طالبان در تأمین امنیت مرزها و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی اشاره کرد. درخواست صلح: مجاهد تأکید کرد که افغانستان به دنبال برقراری روابط صلح‌آمیز با همسایگان خود است اما از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد.

سخنگوی طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، پاکستان را به پناه دادن به رهبران داعش متهم کرد و خواستار تحویل آن‌ها به افغانستان شد. او همچنین عناصر خاصی در ارتش پاکستان را به تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد. طالبان ادعا می‌کند که امنیت مرزها را بهبود بخشیده و فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش داده است، در حالی که بر تعهد خود به دفاع از حاکمیت افغانستان تأکید می‌کند. #طالبان #پاکستان #داعش #امنیت_مرزی #KokchaNewsAgency

اتهامات طالبان علیه پاکستان در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های مداوم بین دو کشور، به ویژه بر سر مرز دیورند و حضور گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، ادامه دارد. طالبان بارها پاکستان را به حمایت از گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و داعش متهم کرده است، در حالی که پاکستان طالبان را به پناه دادن به شبه‌نظامیانی که حملاتی را در خاک پاکستان انجام می‌دهند، متهم کرده است.

این وضعیت با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اوت ۲۰۲۱ پیچیده‌تر شده است، که منجر به تغییر در دینامیک منطقه‌ای شده است. پاکستان که به طور تاریخی روابط نزدیکی با طالبان داشته است، اکنون با چالش‌هایی در مدیریت رابطه خود با این گروه مواجه است، به ویژه که طالبان به دنبال اثبات استقلال و حاکمیت خود است.

درخواست طالبان برای تحویل رهبران داعش احتمالاً با هدف تقویت مشروعیت این گروه به عنوان یک نهاد حاکم در افغانستان، به ویژه در глаاز جامعه بین‌المللی، مطرح شده است. با این حال، توانایی طالبان در مبارزه موثر با داعش و سایر گروه‌های شبه‌نظامی به دلیل محیط امنیتی پیچیده در منطقه، چالش بزرگی باقی می‌ماند.

با ادامه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان، نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله قطر و سایر میانجی‌گران، در جلوگیری از تشدید بیشتر و تقویت گفت‌وگو بین دو طرف بسیار مهم خواهد بود.

مراحل بعدی: