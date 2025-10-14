منابع محلی از ولسوالی یاوان در ولایت بدخشان گزارش داده‌اند که درگیری خشونت‌آمیزی بین طالبان پشتون و تاجیک بر سر کنترل یک معدن طلا رخ داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، طالبان پشتون که عمدتاً از ولایت‌های هلمند و قندهار هستند، به سوی غیرنظامیان و ساکنان محلی آتش گشوده‌اند.

ویدئویی که توسط منابع محلی به اشتراک گذاشته شده است، مردی را نشان می‌دهد که طالبان را به شلیک به سوی غیرنظامیان متهم می‌کند. در این ویدئو، مرد می‌گوید: «ببینید چگونه به مردم شلیک می‌کنند»، در حالی که صدای تیراندازی در پس‌زمینه شنیده می‌شود.

این حادثه تنش‌های داخلی فزاینده درون طالبان را نشان می‌دهد، زیرا گروه‌های قومی مختلف برای کنترل منابع با یکدیگر رقابت می‌کنند. طالبان پشتون که به گفته منابع از ولایت‌های جنوبی هستند، متهم به استفاده از نیروی بیش از حد علیه جامعه تاجیک‌های محلی در یاوان شده‌اند.

این درگیری بخشی از الگوی گسترده‌تر اختلافات داخلی درون طالبان است، زیرا جناح‌های مختلف برای قدرت و منابع در مناطق مختلف افغانستان با هم رقابت می‌کنند. وضعیت در یاوان همچنان تنش‌زا است و ساکنان محلی از تشدید خشونت‌ها هراس دارند.