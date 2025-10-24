افغانستانعکس
خلیل‌زاد به طالبان پیشنهاد داد: شمولیت چهره‌های تاجیک برای کسب مشروعیت بین‌المللی

منابع آگاه در کابل تأیید کردند که زلمی خلیل‌زاد، دیپلمات پیشین آمریکایی، در سفر اخیر خود به کابل از طالبان خواسته است برای مشروعیت بخشیدن به حکومتشان، چهره‌های تاجیک را در ساختار قدرت بگنجانند.

خبرگزاری کوکچه: براساس اطلاعات یک منبع معتبر در کابل، زلمی خلیل‌زاد در دیدارهای خود با مقامات طالبان تأکید کرده که برای فائق آمدن بر چالش‌های بین‌المللی و بهبود روابط با پاکستان، طالبان باید با شمولیت برخی چهره‌های غیرپشتون، به ویژه تاجیک‌ها، مشروعیت حکومت خود را افزایش دهند.

این منبع افزود که خلیل‌زاد در گفت‌وگوهایش به چهار یا پنج نام مشخص اشاره کرده، اما این اسامی فاش نشده است. او به طالبان اطمینان داده که در صورت تنوع قومی در حکومت، تلاش خواهد کرد تا کشورهای بیشتری دولت آن‌ها را به رسمیت بشناسند.

تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 5 روز پیش
456,339 کمتر از یک دقیقه
