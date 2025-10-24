آموزشافغانستاناقتصادپناهندگانجهانحقوق بشرزندگی
موضوعات داغ

سازمان ملل بر تعامل با تمام طرف‌های افغانستان برای حکومت‌داری فراگیر تأکید کرد

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در هشتادمین سالگرد تأسیس این سازمان اعلام کرد که برای حمایت از حکومت‌داری همه‌شمول و حقوق بشر، به تعامل با تمام ذی‌نفعان افغانستانی ادامه خواهد داد.

تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 5 روز پیش
456,329 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

۱. تعامل با تمام جناح‌ها بدون شفافیت درباره مخالفان طالبان
یوناما در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد سازمان ملل تأکید کرد که برای تحقق حکومت‌داری فراگیر، با تمام طرف‌های افغانستانی تعامل می‌کند، اما مشخص نکرده است که آیا این تعامل شامل مخالفان طالبان نیز می‌شود یا خیر. این در حالی است که جامعه جهانی سال‌هاست از طالبان می‌خواهد تا حکومتی شامل تمام اقوام و گروه‌ها تشکیل دهد، اما طالبان تاکنون به این درخواست‌ها بی‌اعتنایی کرده‌اند.

۲. وخامت وضعیت زنان و بحران بشری
یوناما هشدار داد که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران در آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی، حقوق بشر و آینده افغانستان را نابود می‌کند. همچنین، بحران بشری در افغانستان همچنان یکی از شدیدترین بحران‌های جهانی است، با حدود دو سوم جمعیت نیازمند کمک‌های فوری. کاهش بودجه‌های بین‌المللی و تغییرات اقلیمی (خشکسالی، سیل) این وضعیت را تشدید کرده است.

۳. فراخوان به همبستگی جهانی

  • ایندریکا راتواته، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل، از جامعه جهانی خواست تا حمایت خود از افغانستان را تجدید کند.
  • جورجت گانیون، مسئول موقت یوناما، تأکید کرد که افغانستان بدون همکاری بین‌المللی نمی‌تواند به ثبات و توسعه پایدار برسد.

۴. نقش تاریخی سازمان ملل در افغانستان
یوناما یادآور شد که سازمان ملل طی دهه‌ها در زمینه‌های زیر از افغانستان حمایت کرده است:

  • کمک‌های بشردوستانه (آموزش، درمان، آب آشامیدنی).
  • حمایت از حقوق زنان و دختران.
  • تقویت نهادهای دولتی و صلح پایدار.
برچسب ها
تصویر خبرگزاری کوکچه خبرگزاری کوکچه ارسال ایمیل 5 روز پیش
456,329 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
دکمه بازگشت به بالا