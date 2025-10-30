تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان شامگاه چهارشنبه در دیداری درخشان با نتیجه‌ پرگل ۹ بر ۱ تایلند را شکست داد و با این پیروزی مقتدرانه، راهی دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ شد.

ملی‌پوشان کشور با نمایش هماهنگ و هجومی، یکی از بهترین بازی‌های خود را به نمایش گذاشتند و در طول مسابقه بر حریف تسلط کامل داشتند. کارشناسان ورزشی این پیروزی را یکی از درخشان‌ترین نتایج تاریخ فوتسال جوانان افغانستان عنوان کرده‌اند.

بر اساس برنامه، تیم افغانستان روز پنج‌شنبه در دیدار نهایی به مصاف ایران می‌رود؛ دیداری که انتظار می‌رود یکی از حساس‌ترین و تماشایی‌ترین بازی‌های این رقابت‌ها باشد.

این موفقیت در حالی به‌دست آمده که تیم فوتسال زیر ۱۷ سال کشور در ماه‌های اخیر تمرینات فشرده و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را پشت سر گذاشته است و اکنون در آستانه فتح جام قهرمانی قرار دارد.