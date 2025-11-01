افغانستان آماده واردات سالانه یک میلیون تُن جواری از قزاقستان

به گزارش منابع قزاقی، در نشست تجارتی قزاقستان و افغانستان در شهر شیمکنت، دیداری میان سریک ژومانرین، معاون صدراعظم قزاقستان، و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، برگزار شد که در آن نمایندگان بخش دولتی، نهادهای مالی و تاجران دو کشور حضور داشتند.

در این نشست، دو جانب بر افزایش صادرات غله، آرد و آغاز صادرات جواری به افغانستان تأکید کردند. طبق گزارش اصیل‌خان جواشیف، رئیس شرکت ملی “پروت‌کارپوریشن” قزاقستان، در ماه سپتمبر با حمایت «خانه تجارت قزاقستان در هرات»، مذاکرات میان تاجران افغان و قزاق انجام شد که نتیجه آن امضای قراردادهایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دالر بود. بر اساس این قراردادها، ۵۰ هزار تُن غله تاکنون به افغانستان صادر شده است.

به گفته مقام‌های قزاق، با برداشت خوب محصولات زراعتی در سال جاری، امکان افزایش چشمگیر صادرات به افغانستان فراهم شده است. بندر غله «بینئو» در ولایت منگیستاو نیز نقش کلیدی در انتقالات آتی، به‌ویژه تا سال ۲۰۲۶، خواهد داشت.

افغانستان نیز آمادگی خود را برای خرید سالانه حدود یک میلیون تُن جواری و مقادیر بیشتر گندم از قزاقستان اعلام کرده است. در حال حاضر، قزاقستان سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تُن غله و آرد به افغانستان صادر می‌کند. مسیر اصلی انتقال از طریق ازبکستان انجام می‌شود، اما ترکمنستان نیز به‌عنوان مسیر جایگزین در نظر گرفته شده است تا ثبات عرضه تضمین گردد.

مقام‌های قزاق می‌گویند برنامه‌های دولتی حمایت از صادرات و جبران هزینه‌های حمل‌ونقل تاجران، موقعیت قزاقستان را در بازار افغانستان تقویت خواهد کرد.

این همکاری تازه، گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی، تأمین نیازهای غذایی افغانستان و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور ارزیابی می‌شود.