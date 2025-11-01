سخنگوی ریاست عمومی پولیس سرحدی می‌گوید که (شنبه) گذرگاه تورخم به روی مهاجرین افغان بازگشایی شد.

عابدالله فاروقی افزوده است که این گذرگاه فقط برای خانواده‌های افغان که قصد برگشت به کشور را دارند، باز شد.

با این حال، فعالیت‌های تجاری و رفت‌وآمد عابران پیاده در دو سوی مرز تا اطلاع بعدی متوقف خواهد ماند.

در حال حاضر، ده‌ها خانواده افغان که پاکستان قصد اخراج آن‌ها را دارد، در کمپ موقت جمرود در ایالت خیبر پختونخوا نگهداری می‌شوند.

گفتنی است که گذرگاه تورخم از زمان آغاز درگیری‌های اخیر میان نیروهای امارت اسلامی و پاکستانی بسته شده است.