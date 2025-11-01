تیم کریکت افغانستان دومین دیدار ۲۰آوره را در برابر زیمبابوی با تفاوت ۷ ویکت برد 

تیم ملی کریکت افغانستان در دومین دیدار سلسله مسابقات ۲۰آوره با تفاوت ۷ ویکت زیمبابوی را شکست داد.

در این دیدار، نخست تیم کریکت زیمبابوی برنده قرعه شد و تصمیم گرفت که توپ‌زنی کند. این تیم با از دست دادن تمام بازیکنانش در ۱۹.3 آور، برای افغانستان ۱۲۶ دوش هدف تعیین کرد.

ملی‌پوشان کریکت کشور این هدف را با از دست دادن ۳ بازیکن در ۱۸ آور به‌دست آوردند و تیم رقیب را با اختلاف ۷ ویکت شکست دادند.

بازیکنان هر یک ابراهیم زدران ۵۷ دوش، عظمت‌الله عمرزی ۲۵ دوش، درویش رسولی ۱۷ و رحمن الله گربز ۱۶ دوش کسب کردند.

بازی نخست را نیز ملی‌پوشان کریکت کشور با تفاوت ۵۳ دوش برده بودند.

شهر هراره، پایتخت زیمبابوی، میزبان این سه بازی ۲۰ آوره است.