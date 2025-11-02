دهها کشته در انفجار یک فروشگاه در مکزیک
در نتیجه انفجار در یک فروشگاه در ایالت سونورا در شمالغرب مکزیک، دستکم ۲۳ نفر جان خود را از دست داده و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.
مقامهای محلی اعلام کردهاند که بیشتر قربانیان این حادثه کودکان بودهاند و بررسیها دربارهی علت انفجار ادامه دارد.
به گفته مقام های محلیانفجار شامگاه جمعه زمانی رخ داد که شمار زیادی از خانوادهها در حال خرید در فروشگاه بودند. شدت انفجار به حدی بود که بخش بزرگی از ساختمان فروریخت و آتشسوزی گستردهای در محل بهوجود آمد.
نیروهای امدادی پس از دقایقی به محل رسیدند و عملیات نجات تا نیمههای شب ادامه یافت. شاهدان گفتهاند صدای مهیب انفجار در فاصله چندین خیابان شنیده شد و دود غلیظ از سقف فروشگاه بالا میرفت.
ادارهی پولیس ایالت سونورا اعلام کرده است که تا کنون هیچ نشانهای از حمله عمدی یا اقدام تروریستی به دست نیامده و بررسیها برای روشنشدن علت اصلی رویداد ادامه دارد.
فرماندار ایالت، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، از تشکیل تیم ویژهای برای تحقیق دربارهی منبع انفجار خبر داده و گفته است نتایج بررسیها بهطور شفاف با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
ایالت سونورا در سالهای گذشته چندینبار شاهد حوادث مشابه، از جمله آتشسوزی در انبارها و مراکز تجاری بوده است. کارشناسان محلی بارها دربارهی نبود نظارت کافی بر سیستمهای گاز و برق در اماکن عمومی هشدار دادهاند.