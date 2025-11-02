ذبیحالله غوثیزاده مسئول دفتر رسانههای ادارهٔ احیأ و انکشاف دهات ولایت غور میگوید:«این پروژههای آبرسانی شامل احداث دو ذخیرهٔآب به حجم ۵٠ متر مکعب، ساخت ۱۲٠ شیردهن و ۱۳۵٠٠ متر پایپدوانی میباشد که در روستاهای دنگک و وارآهو ولسوالی لعل و سرجنگل تطبیق میشود.»
آقایغوثیزاده همچنان میگوید که این شبکههای آبرسانی به هزینهٔ ششمیلیون افغانی به حمایتمالی دفتر ورلدویژن در هماهنگی با ادارهٔ احیأ و انکشاف دهات تطبیق میشود.
به گفتهٔ وی، با تکمیل شدن این پروژههای آبرسانی ۲۵٠ خانواده از باشندههای محل به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده و نقش مؤثری در کاهش بیماریهای ناشی از آب آلوده و بهبود سطح زندهگی مردم خواهد داشت.
باشندههای محل از آغاز این پروژههای آبرسانی استقبال میکنند.