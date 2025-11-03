وزیر امور داخله امارت اسلامی ، سراج‌الدین حقانی، با بازیکنان تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال کشور دیدار کرده و قهرمانی اخیر آنان را ستوده است.

خلیفه سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله امارت اسلامی افغانستان، در دیداری با بازیکنان تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال، دستاوردهای اخیر آنان را مایه افتخار برای ملت افغانستان خواند.

آقای حقانی در سخنان خود به بازیکنان گفت که آنان نمایندگان واقعی ملت افغانستان هستند و خوشی مردم به پیروزی‌های آنان وابسته است. او تأکید کرد که حفظ ارزش‌های اسلامی و افغانی مسئولیت هر ورزشکار است و باید در میادین ورزشی با رفتار نیک و غیرت ملی چهره واقعی افغانستان را به نمایش بگذارند.

در همین حال، بازیکنان تیم ملی فوتسال از توجه و تقدیر مادی و معنوی وزیر امور داخله قدردانی کرده و آن را دلگرمی بزرگی برای تلاش‌های آینده خود دانسته‌اند.

به گفته مقام‌ها، این دیدار با هدف تشویق جوانان ورزشکار و قدردانی از دستاوردهای ورزشی افغانستان برگزار شده است