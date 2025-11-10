ضربالاجل ایران برای افغانهای مقیم: پاسپورتهای دستنویس باید ظرف ۶ ماه الکترونیک شوند
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران در دیداری با سرپرست سفارت طالبان در تهران، بر لزوم تبدیل پاسپورتهای دستنویس افغانهای ساکن ایران به پاسپورت الکترونیک در مدت شش ماه تاکید کرده است. این اقدام، در راستای سیاستهای جدید ایران برای کنترل مرزها و ساماندهی مهاجران افغان، و در پی اخراج گسترده مهاجران فاقد مدرک از این کشور، صورت میگیرد
نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران، در ملاقات اخیر خود با فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت طالبان در تهران، درباره مسائل مربوط به مهاجران افغان ساکن ایران گفتوگو کرد. در این دیدار، نادر یار احمدی بر یک نکته کلیدی تاکید ورزید: تمامی افغانهای مقیم ایران، بهویژه آن دسته از افرادی که دارای پاسپورتهای دستنویس خانوادگی هستند، باید پاسپورت الکترونیک دریافت کنند. وی ضربالاجلی شش ماهه را برای تکمیل این فرآیند تعیین کرده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در روز ۱۸ عقرب گزارش داد که یار احمدی در این نشست همچنین بر لزوم کنترل دقیق مرزهای مشترک ایران و افغانستان تاکید کرده تا از هرگونه تردد غیرقانونی افغانها به داخل خاک ایران جلوگیری شود.
طبق این گزارش، فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت طالبان، آمادگی و وعده همکاری اداره طالبان با جمهوری اسلامی ایران را برای تسهیل بازگشت مهاجران افغان از ایران اعلام کرده است. حقانی همچنین گزارشی از پیشرفت فرآیند تبدیل پاسپورتهای دستنویس خانوادگی افغانهای ساکن ایران به پاسپورت الکترونیک، و نیز تثبیت هویت افغانهای دارنده کارت آمایش، به نادر یار احمدی ارائه داده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که نادر یار احمدی پیشتر نیز اعلام کرده بود که در شش ماه نخست سال جاری، حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار مهاجر افغان فاقد مدارک اقامتی از ایران اخراج شدهاند. وی همچنین تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی قصد دارد در آیندهای نزدیک، تعداد مشابهی از این افراد را نیز از کشور اخراج کند.
این تصمیم ایران نشاندهنده رویکردی جدی و سازمانیافته برای مدیریت جمعیت مهاجران افغان در این کشور است. ضربالاجل شش ماهه برای تبدیل پاسپورتها به الکترونیک، چالشهای لجستیکی و مالی قابل توجهی را برای افغانهای مقیم ایران ایجاد خواهد کرد و عدم رعایت آن میتواند به تشدید سیاستهای اخراجی منجر شود. تاکید بر کنترل مرزها و همکاری با طالبان برای بازگشت مهاجران نیز، سیاست قاطع ایران در قبال مهاجرتهای غیرقانونی را برجسته میسازد. این اقدام، در عین حال، نشاندهنده تعامل عملگرایانه ایران با حکومت طالبان در افغانستان بر سر مسائل مشترک مربوط به اتباع است، حتی اگر تهران به طور رسمی این حکومت را به رسمیت نشناخته باشد. برای افغانهای مقیم ایران، این خبر به معنای لزوم پیگیری سریع مراحل قانونی برای تمدید یا دریافت پاسپورت الکترونیک است تا از وضعیت نامعلوم یا اخراج جلوگیری شود.