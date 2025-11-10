شکریه بارکزی، معاون «کانگرس جهانی آزادی» شد

شکریه بارکزی، که پیش از این به عنوان نماینده مجلس افغانستان و سفیر پیشین این کشور در ناروی فعالیت داشته است، در جریان دومین نشست «کانگرس جهانی آزادی» به عنوان معاون این سازمان بین‌المللی برگزیده شد. «کانگرس جهانی آزادی» در پیامی رسمی، انتخاب وی را گامی مهم در راستای تعهد خود به «رهبری فراگیر و تقویت نقش زنان در تحقق آزادی، برابری و کرامت انسانی» عنوان کرده است.

خانم بارکزی نیز در پیامی به اعضای این کانگرس، بر اهمیت «کار گروهی» و «اتحاد برای آزادی، برابری و عدالت» تاکید ورزیده و اظهار داشته است: «ما با هم برای آزادی، برابری و عدالت ایستاده‌ایم؛ نیرومندتر، متحدتر و متعهد به تغییر جهانی.»

دومین نشست «کانگرس جهانی آزادی» روز گذشته در شهر برلین آلمان برگزار شد. این نشست سه‌روزه با حضور نمایندگانی از ۶۰ کشور جهان، بر محوریت راهبردهای مقابله با حکومت‌های خودکامه، بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و چگونگی تقویت مقاومت مدنی متمرکز بود.

در جریان این گردهمایی مهم، انتخابات هیئت رئیسه کانگرس نیز برگزار شد و ترکیب جدیدی پس از دو سال مسئولیت را بر عهده گرفت. هدف اصلی این کانگرس، ایجاد وحدت و همکاری میان نیروهای آزادی‌خواه برای مبارزه با بی‌عدالتی‌ها و دفاع از ارزش‌های جهان‌شمول نظیر انتخابات آزاد، حقوق بشر و حاکمیت قانون در سراسر جهان عنوان شده است. این انتخاب خانم بارکزی به عنوان یکی از رهبران این سازمان، نقش پررنگ‌تر افغانستان و زنان این کشور را در گفتمان جهانی آزادی و حقوق بشر برجسته می‌کند.