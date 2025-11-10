احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز شنبه (۱۷ عقرب) در نشست سالانه «دیدارهای آینده» که در شهر سن‌رافائل در منطقه وار فرانسه برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت. این نشست سالانه با حضور سیاستمداران، اندیشمندان و فعالان سیاسی-اجتماعی، به بررسی موضوعات آینده‌نگرانه می‌پردازد.

آقای مسعود در سخنرانی خود تاکید کرد که افغانستان تحت کنترل طالبان، بار دیگر به «مرکز جهانی آموزش تروریست‌ها» بدل شده است. وی درباره دلیل انتخاب مبارزه مسلحانه علیه طالبان اظهار داشت: «ما هرگز مبارزه‌ مسلحانه را هدف خود ندانسته‌ایم. ما گفت‌وگو را امتحان کردیم. طالبان آن را رد کردند.» او تصریح کرد که مقاومت مسلحانه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به راه‌حل سیاسی است، راه‌حلی که در آن افغان‌ها بتوانند حکومت خود را انتخاب کنند و زنان در محیطی برابر به تحصیل و زندگی بپردازند.

رهبر جبهه مقاومت ملی با اذعان به اینکه شرایط بین‌المللی نسبت به دوره مبارزات پدرش (احمد شاه مسعود) تغییر کرده و جامعه جهانی ممکن است خسته و درگیر بحران‌های دیگر باشد، اما متذکر شد که طالبان هیچ تغییری نکرده‌اند و همچنان بر مردم «ستم» روا می‌دارند.

او از جامعه جهانی خواست که افغانستان و مردمش را فراموش نکنند: «ما از دیگران نمی‌خواهیم که به‌جای ما بجنگند. آنچه از جهان می‌خواهیم، این است که افغانستان و مردمش را فراموش نکنند و نادیده نگیرند.» احمد مسعود آزادی، دموکراسی، حقوق زنان، آزادی بیان و سایر ارزش‌های مشابه را به عنوان ارزش‌های مشترک مردم افغانستان با اروپایی‌ها برشمرد و تأکید کرد که طالبان این ارزش‌ها را سرکوب کرده‌اند.

مسعود از جامعه بین‌الملل خواست تا افغانستان همچنان در اولویت‌های بشردوستانه و سیاسی قرار گیرد، از اقدامات دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت شود، طالبان تحت تحریم باقی بمانند و به‌رسمیت شناخته نشوند. وی این موارد را «خواسته‌های ساده و مشخصی» دانست که می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را دگرگون کند.

در بخش دیگری از سخنانش، احمد مسعود به درگیری‌های اخیر طالبان با پاکستان اشاره کرد و گفت: «پدرم این را در سال ۱۹۹۷ پیش‌بینی کرده بود. او می‌گفت حمایت از طالبان اشتباه راهبردی پاکستان است.» وی افزود که پاکستان تصور می‌کرد می‌تواند طالبان را کنترل کند، اما طالبان دارای «پروژه، ایدئولوژی و متحدانی مانند تی‌تی‌پی» هستند که مدعی قلمرو در پاکستان‌اند.

احمد مسعود همچنین انتقاد کرد که کشورهای غربی تلاش کردند باور کنند که طالبان تغییر کرده است. وی این باور را ناشی از «خستگی، شرمندگی ناشی از شکست یا اطلاعات و توهمات دیپلوماتیک» دانست، اما تاکید کرد که با اقدامات و سیاست‌های جاری طالبان در افغانستان، هیچ کشوری نمی‌تواند امروزه بر این موضع پافشاری کند.