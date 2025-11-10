در پی گزارش‌ها و ویدئوهایی که از اجبار پوشیدن برقع برای زنان در ادارات دولتی و اماکن عمومی هرات منتشر شده بود، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان موضعی متفاوت اتخاذ کرد. این وزارت اعلام نمود که اجباری شدن پوشش برقع برای زنان در هرات را رد کرده و تصریح کرد که هیچ زنی در این ولایت به دلیل نداشتن چادری، از دریافت خدمات در ادارات دولتی محروم نشده است.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، در واکنش به این گزارش‌ها، جلوگیری از ورود زنان بدون چادری به ادارات دولتی هرات توسط محتسبان این وزارت را نادرست خواند و آن را “تبلیغات علیه این گروه” توصیف کرد.

با این حال، این موضع‌گیری وزارت امر به معروف در تناقض آشکار با گزارش‌های میدانی و دستورات مقامات محلی طالبان در هرات است. بر اساس اطلاعات منابع محلی و ویدئوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال، از روز چهارشنبه (۱۴ عقرب) تاکنون، ماموران طالبان پوشیدن برقع را برای زنان در اماکن عمومی و ادارات دولتی هرات اجباری کرده‌اند. این محدودیت‌ها از جلوگیری زنان بدون چادری از ورود به شفاخانه حوزه‌ای هرات آغاز شد و شامل کادر صحی، بیماران و همراهان آن‌ها نیز می‌شد. منابعی نیز از لت‌وکوب شماری از زنان بدون چادری توسط نیروهای طالبان خبر داده‌اند.

منابع مطلع فاش ساختند که نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، روز سه‌شنبه به تمام ادارات محلی هدایت داده بود تا از حضور زنان بدون چادری در اداره‌ها و مارکت‌ها جلوگیری کنند. پس از این دستور، ورود زنان بدون این پوشش ویژه به تمامی ادارات ولایت منع شد. همچنین، اداره طالبان در هرات به تمام آموزگاران زن دستور داده است که از این پس هنگام رفتن به مکتب، چادری بپوشند.

سازمان پزشکان بدون مرز نیز روز یکشنبه تایید کرد که زنان، شامل داکتران و بیماران، برای ورود به مراکز صحی، از جمله شفاخانه حوزه‌ای هرات، باید برقع بپوشند. این سازمان هشدار داد که وضع چنین محدودیت‌هایی، دسترسی زنان به خدمات درمانی را به تاخیر می‌اندازد و بر سلامت جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

این تناقض در گفته‌ها و عملکردهای طالبان، ابهامات زیادی را در مورد سیاست‌های پوشش زنان ایجاد کرده و نگرانی‌ها درباره تضییع حقوق و آزادی‌های اولیه زنان در افغانستان را افزایش داده است.