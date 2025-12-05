پاکستان بازداشت پناهندگان افغان در اسلامآباد را تشدید کرد؛ افزایش نگرانیها در میان خانوادههای فاقد مدارک
پاکستان بازداشت پناهندگان افغان در اسلامآباد را تشدید کرده که این اقدام، ترس را در میان خانوادههای فاقد مدارک در جریان یک عملیات گسترده و افزایش تنشهای منطقهای افزایش داده است.
پاکستان بازداشت پناهندگان افغان در اسلامآباد را تشدید کرده و موجی از ترس را در میان خانوادههای فاقد مدارک در پی یک عملیات گسترده و افزایش تنشهای منطقهای ایجاد کرده است.
پلیس اسلامآباد به بازداشت پناهندگان افغان ادامه داده و چندین نفر از مناطق مسکونی F-17 و B-17 در این هفته بازداشت و به مرکز موقت موسوم به «اردوگاه حاجی» منتقل شدهاند.
پناهندگان میگویند این عملیات به شدت تشدید شده و بسیاری از ترس خروج از خانه حتی در صورت بیماری یا نیاز به کمک پزشکی، در منازل خود باقی میمانند. برخی نیز از اخاذی افرادی که خود را مأمور پلیس معرفی میکنند، شکایت داشته و آنان را به آزار و ارعاب متهم کردهاند.
بسیاری از پناهندگان بازداشتشده شامل سربازان سابق، روزنامهنگاران، فعالان و دیگر افرادی هستند که پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، از ترس انتقامجویی از افغانستان فرار کردهاند. آنان میگویند بازگشت به افغانستان ممکن است آنان را در معرض خطر زندان یا خشونت قرار دهد.
برخی از متقاضیان پناهندگی به دنمان تعلیق برنامههای اسکان مجدد آمریکا، در بلاتکلیفی مانده و پروندههای مهاجرتی آنان حلنشده باقی مانده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، چندین نفر از افرادی که اخراج شدهاند، پس از بازگشت به افغانستان بازداشت یا مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند.
پناهندگان این وضعیت را غیرقابل تحمل توصیف کرده و به بلاتکلیفی، حقوق محدود و افزایش فشار پلیس در پی اختلافات اخیر دیپلماتیک بین پاکستان و طالبان بر سر امنیت و (شبهنظامیگری) مرزی اشاره میکنند.
این بازداشتها در حالی صورت میگیرد که اسلامآباد کمپین ملی خود برای اخراج افغانهای فاقد مدارک را گسترش داده است؛ اقدامی که از اکتبر گذشته تاکنون بیش از نیم میلیون نفر را به سمت بازگشت اجباری سوق داده است.
همزمان، پاکستان به آلمان هشدار داده است تا انتقال حدود ۱٬۹۰۰ پناهنده افغان در معرض خطر که در پاکستان گیر افتادهاند را تسریع کند، در غیر این صورت بسیاری از آنان ممکن است پیش از رسیدگی به پروندههای پناهندگیشان اخراج شوند.
این بحران در حالی عمیقتر میشود که سرمای زمستان تشدید شده و کمکهای بشردوستانه در داخل افغانستان کمبود دارد، و نگرانیها را افزایش داده که بازگشت اجباری ممکن است رنج، آوارگی و تنشهای منطقهای را در یک مقطع حساس تشدید کند.