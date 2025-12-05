یونیسف: مرگ چهار کودک آواره بر اثر سرمای شدید در کُنر افغانستان؛ هشدار درباره خطر برای هزاران کودک دیگر
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) از مرگ چهار کودک آواره بر اثر سرمای شدید در استان کُنر افغانستان خبر داد و هشدار داد که با تشدید زمستان، هزاران کودک دیگر در معرض خطر هستند.
یونیسف روز چهارشنبه تأیید کرد که چهار کودک آسیبدیده از زمینلرزههای اخیر در افغانستان بر اثر سرمای شدید در یک اردوگاه آوارگان در استان کُنر جان خود را از دست دادهاند.
«تاجالدین اویواله»، نماینده یونیسف در افغانستان، گفت این مرگها در اردوگاه «زری بابا» در ولسوالی نورگل رخ داده است؛ جایی که خانوادههای آواره شده بر اثر زمینلرزه بدون محافظت کافی در برابر شرایط زمستانی زندگی میکنند.
به گفته وی، این کودکان بر اثر سرمای شدید و بیماریهایی جان باختهاند که در صورت دسترسی به مراقبتهای پزشکی به موقع، سرپناه و حمایتهای اولیه زمستانی قابل پیشگیری بودند.
اویواله از سازمانهای بشردوستانه و شرکای بینالمللی خواست تا عملیات امداد زمستانی را تسریع کرده و کمکهای اضطراری را پیش از آنکه جانهای بیشتری از دست برود، به (جامعههای) آسیبدیده برسانند.
یونیسف افزود که کمکهای ضروری زمستانی از جمله پتو، وسایل گرمایشی، لباسهای گرم و کمکهای پزشکی بهطور فوری برای محافظت از کودکان و خانوادههای آسیبپذیر مورد نیاز است.
این نهاد پیشتر هشدار داده بود که بیش از ۲۷۰٬۰۰۰ کودک در شمال و شرق افغانستان که پیشتر تحت تأثیر زمینلرزه قرار گرفتهاند، هماکنون با کاهش سریع دمای هوا در معرض خطر جدی هستند.
گروههای بشردوستانه میگویند کمبود بودجه و چالشهای دسترسی همچنان پاسخگویی را کند کرده و نگرانیها را افزایش داده که در صورت عدم رسیدن بهموقع کمک به خانوادههای آسیبدیده، مرگهای قابل پیشگیری بیشتری رخ خواهد داد.