سازمان ملل: خشونت علیه غیرنظامیان در سودان افزایش یافته است

سازمان ملل متحد از افزایش خشونت و تهدیدات علیه غیرنظامیان در منطقه کوردوفان سودان گزارش داده و هشدار داده است که شرایط قحطی در شهر کادوقلی واقع در ایالت جنوب کوردوفان شناسایی شده و خطر گسترش آن به دیگر مناطق وجود دارد.

استفان دوژاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در یک نشست مطبوعاتی روزانه اعلام کرد که تیم‌های بشردوستانه سازمان ملل نسبت به افزایش خشونت در کوردوفان و افزایش خطر برای غیرنظامیان هشدار داده‌اند. وی گفت: «تیم بشردوستانه سازمان ملل در سودان با شدیدترین بیان، افزایش خشونت در سراسر کوردوفان و محاصره‌هایی که بسیاری از شهرها را منزوی کرده‌اند، محکوم کرده است.»

دوژاریک افزود که کارکنان بشردوستانه گزارش داده‌اند مردم در کادوقلی و دِلِنْج در ایالت جنوب کوردوفان با دشواری‌های شدید، محدودیت‌های جدی حرکت و دسترسی محدود به خدمات اولیه و حمایت مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه «در کادوقلی شرایط قحطی شناسایی شده و همچنین حملات مداوم در شهر بابانوسا در ایالت غرب کوردوفان گزارش شده است»، تأکید کرد که خطر گسترش قحطی به دیگر مناطق کوردوفان وجود دارد.

دوژاریک خاطرنشان کرد که کمک‌کنندگان بشردوستانه برای رساندن کمک‌های اساسی به حدود ۱.۱ میلیون نفر در منطقه کوردوفان با ریسک‌های فوق‌العاده‌ای روبرو هستند.

وی از تمام طرف‌های درگیر خواست تا از کارکنان بشردوستانه و غیرنظامیان فراری از مناطق تحت محاصره محافظت کنند و گفت: «آنان باید دسترسی امن و بدون مانع به تمام نیازمندان را فراهم کنند.»

زمینه درگیری‌ها و نقض قوانین توسط نیروهای پشتیبانی سریع

سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ شاهد درگیری‌های شدید بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع با حمایت خارجی بوده است.

الفاشیر، بزرگترین شهر در منطقه دارفور در غرب سودان، پس از درگیری‌های شدید، عمدتاً تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع قرار گرفت.

فیلم‌های به‌اشتراک‌گذاشته‌شده توسط اعضای نیروهای پشتیبانی سریع نشان می‌دهد که این نیروها غیرنظامیان را به‌زور آواره کرده و تعداد زیادی از افراد غیرمسلح را کشته و مورد شکنجه قرار داده‌اند. ده‌ها هزار نفر نیز از این درگیری‌ها فرار کرده‌اند.